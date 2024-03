Czołowy rywal Netanjahu z wizytą w USA

Członek izraelskiego gabinetu wojennego a zarazem czołowy rywal premiera Netanjahu, Beni Ganc ma spotkać się z wyższymi urzędnikami administracji Joe Bidena podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Najważniejszym z nich jest wiceprezydent Kamala Harris. We wtorek natomiast Ganca podejmie natomiast sekretarz stanu Antony Blinken. Izraelski polityk będzie również rozmawiał z koordynatorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. Bliskiego Wschodu Brettem McGurkiem i Jakem Sullivanem, doradcą Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Joe Biden przebywa do wtorku w Camp David, rezydencji prezydenckiej na obrzeżach Waszyngtonu.

Izraelski polityk spotka sie także z przedstawicielem amerykańskich republikanów, z przywódcą mniejszości w Senacie Mitchem McConnellem, podała agencja informacyjna Associated Press.

Według urzędników administracji Bidena, którzy nie byli upoważnieni do publicznego wypowiadania się i poprosili o anonimowość, Ganc jeszcze w niedzielę spotkał się z czołową amerykańską dyplomatą na Bliskim Wschodzie Barbarą Leaf i doradcą Departamentu Stanu Derekiem Cholletem.

Pod koniec zeszłego tygodnia Harris wezwała do tymczasowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, które według urzędników administracji wstrzymałoby walki na co najmniej sześć tygodni. Wiceprezydent USA chciała też, by Izrael, aby nie utrudniał dostarczania pomocy humanitarnej do palestyńskiej eksklawy. Biały Dom od tygodni opowiada się za jakąś formą przerwania walk.



„Biorąc pod uwagę ogromną skalę cierpień w Gazie, musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni na co najmniej następne sześć tygodni, co jest obecnie rozważane” – powiedziała Harris podczas niedzielnego wystąpienia w Selmie w Alabamie.

Przedstawiciel partii Netanjahu – Likudu powiedział, że Gantz nie uzyskał zgody premiera na jego spotkania w Waszyngtonie i że Netanjahu wygłosił „twardą przemowę” wobec rządu – podkreślając pogłębiające się pęknięcie w izraelskim przywództwie w czasie wojny, prawie sześć miesięcy po jej rozpoczęciu.

Ganc według sondaży uzyskałby wystarczające poparcie, aby zostać premierem. Według Associated Press jest postrzegany jako polityk umiarkowany, ale niejasno wypowiada się na temat swojego poglądu na państwowość dla Palestyńczyków. Jest członkiem gabinetu wojennego i jest powszechnie postrzegany jako siła łagodząca politykę Izraela. Komentatorzy przypuszczają, że po ustaniu ciężkich walk opuści rząd, co zwiększy presję na przedterminowe wybory.

