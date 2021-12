Rada Praw Człowieka ONZ zbada naruszenia praw człowieka w Etiopii

Rada Praw Człowieka ONZ głosowała w piątek za powołaniem panelu ekspertów, który miałby zbadać naruszenia praw podczas trwającej od roku wojny domowej w Etiopii, pomimo protestów etiopskiego rządu – poinformował portal Deutsche Welle.

Jak poinformował portal Deutsche Welle, Rada Praw Człowieka ONZ głosowała w piątek za powołaniem panelu ekspertów, który miałby zbadać naruszenia praw podczas trwającej od roku wojny domowej w Etiopii, pomimo protestów etiopskiego rządu.

Władze Etiopii nazwały to działanie „mentalnością neokolonialną”. Rezolucja została przyjęta przy 21 głosach za, 15 przeciw, w tym Rosji i Chinach i 11 wstrzymujących się.

Nada al-Nashif, zastępca wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, powiedziała podczas piątkowej sesji: „Nasze biuro nadal otrzymuje wiarygodne doniesienia o poważnych naruszeniach praw człowieka i nadużyciach przez wszystkie strony”.

„Humanitarny oddźwięk konfliktu jest coraz bardziej dramatyczny” – dodał al-Nashif. Głosowanie odbyło się na 47-osobowym forum w Genewie w Szwajcarii. Kilka narodów afrykańskich, takich jak Senegal i Sudan, wstrzymało się od głosu.

The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopts by vote a resolution establishing an international commission of experts on #Ethiopia🇪🇹 to conduct an investigation into allegations of human rights violations and abuses by all parties to the conflict.

TEXT ➞https://t.co/ctxSPC4JVO#S33 pic.twitter.com/x0nLdVnKbQ

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) December 17, 2021