PSL domaga się komisji śledczej ws. afery zbożowej

Będziemy domagali się wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy przyczynili się do tzw. afery zbożowej – poinformował w czwartek na konferencji prasowej przewodniczący klubu PSL – Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk.

Kolejną komisją śledczą powinna być komisja ds. zbadania tzw. afery zbożowej i wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy do tego doprowadzili – powiedział w czwartek w Sejmie przewodniczący klubu PSL – Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk. Najwyższa Izba Kontroli wysunęła w tej sprawie szereg oskarżeń – informował.

Według raportu NIK rządzący zbagatelizowali problem ze zbożem z Ukrainy, potem działali opieszale i nieskutecznie. Praprzyczyną kryzysu miała być wypowiedź ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który namawiał rolników, by zatrzymali swoje zboże w magazynach, bo pod koniec roku będzie droższe. Według NIK była niepoparta żadnymi analizami i okazała się błędna.

“W efekcie konsumenci w Polsce do dziś nie mogą być pewni co do jakości mąki, z której wyprodukowana jest bułka, którą spożywają. Nie wiadomo, czy te warzywa i owoce, które zostały z wypuszczone na rynek z chłodni odpowiadają parametrom panującym w Polce i Europie. Tak samo jest z produktami mlecznymi” – zaznaczył Krzysztof Paszyk.

“Mówiliśmy, że rząd nie może improwizować z tak ważną rzeczą jaką jest nielegalny napływ produktów niewiadomego pochodzenia i zaburzanie rynku rolno-spożywczego” – zaznaczył.

“Będziemy domagali się wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy przyczynili się do tzw. afery zbożowej. Kolejną komisją śledczą, która powinna powstać, po zakończeniu prac przez trzy zaproponowane do tej pory, powinna być komisja śledcza ds. zbadania afery zbożowej i wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy do tego doprowadzili” – podkreślił przewodniczący klubu PSL – Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk.

Przypomnijmy, jak wynika z przygotowanego przez rzeszowską prokuraturę aktu oskarżenia, z Ukrainy trafiło do polskich młynów 100 ton pszenicy „technicznej”. Wyprodukowana z niej mąka trafiła do piekarń, z której wypieczono, szacunkowo, co najmniej 300 tys. bochenków chleba. Finalnie zatem „techniczne” zboże z Ukrainy znalazło się na stołach Polaków.

W ramach prowadzone śledztwa, 92 postępowania w całym kraju w sprawie wwozu zboża „technicznego” do Polski zostały połączone w jedno.

Kresy.pl