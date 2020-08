Powrót dzieci do szkół popiera prawie połowa Polaków. GIS: „To będzie wyzwanie”

Prawie połowa Polaków chce powrotu dzieci do szkół. 47,3 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, by od września uczniowie wrócili do klas. Za nauczaniem zdalnym opowiada się co trzeci ankietowany w sondażu agencji badań SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Zdaniem rzecznika głównego inspektora sanitarnego powrót do stacjonarnej nauki będzie „wyzwaniem dla szkół i systemu ochrony zdrowia”.

Prawie połowa ankietowanych – 47,3 proc. – opowiada się za tym, aby od 1 września dzieci wróciły do szkół. 30,5 proc. badanych jest przeciwnego zdania – pokazują opublikowane w sobotę wyniki badania SW Research dla „Rzeczpospolitej” (Rz). Zdaniem rzecznika głównego inspektora sanitarnego powrót do stacjonarnej nauki będzie „wyzwaniem dla szkół i systemu ochrony zdrowia”.

„22 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii” – czytamy. Podkreślono, że w opisywanej kwestii podobnie wypowiadają się kobiety i mężczyźni.

„Za powrotem uczniów do szkół są częściej osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (54 proc.), badani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (52 proc.), zarabiający od 1001-2000 zł (54 proc.) oraz mieszkańcy w miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (56 proc.)” – wyjaśniła cytowana przez „Rz” Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie było prowadzone we wtorek i środę – przed trzema rekordowymi dobowymi wzrostami liczby osób zakażonych.

Decyzja rządu dotycząca powrotu uczniów do szkół od 1 września nie została nadal ogłoszona. Eksperci są zdania, że powrót wiąże się z zagrożeniem epidemicznym. Będzie też wymagał od dyrektorów dobrej organizacji w celu zapobiegania zakażeniom.

W niedziele rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar powiedział, że powrót nauki w szkołach będzie „wyzwaniem dla szkół i systemu ochrony zdrowia”.

„W pewnych sytuacjach, czy jakiś radykalnych wzrostach zachorowań, na jakiś czas pewne szkoły przechodziłyby na system pracy zdalnej” – dodał.

Podkreślił, że aktualnie „nie ma większych przeciwwskazań, żeby normalnie rozpocząć naukę”.

