Poseł Polski 2050 miał handlować miejscami na listach. Hołownia: “pogubił się”

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował aferę posła Polski 250 Adam Gomoły, który miał być zamieszany w handel miejscami na listach do wyborów samorządowych. Stwierdził, że Gomoła “pogubił się”.

Nowa Trybuna Opolska opublikowała w minionym tygodniu stenogramy nagrań, z których wynika, że Adam Gomoła był zamieszany w handel miejscami na listach do wyborów samorządowych. Młody polityk miał zlecić operację finansową, w celu ominięcia limitu finansowania kampanii wyborczej. “Jedynka” na liście partii kosztować miała 20 tys. zł i miała to być kwota wpłacana na konto prywatnej firmy szefowej sztabu wyborczego posła. Nagranie ma pochodzić z lutego br.

W piątek Zarząd Krajowy Polski 2050 podjął decyzję o wykluczeniu Gomoły.

W sobotę do sprawy odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Stwierdził, że Gomoła “pogubił się”.

“Jest mi po prostu, po ludzku przykro, że chłopak na początku tej swojej drogi politycznej się po prostu w mojej ocenie gdzieś pogubił. W decyzjach, które podejmował. Chciałbym mieć nadzieję, że wyciągnie wnioski z tych błędów, które popełnił. Znajdzie w sobie okoliczność do skruchy za to, co było nie w porządku. Może kiedyś mądrzejszy o to doświadczenie do działalności publicznej wróci, ale na razie na pewno nie z Polską 2050 w klapie” – powiedział Hołownia na antenie TVN24.

W niedzielę Krystian Kamiński z Konfederacji i Ruchu Narodowego przypomniał konferencję prasową posła Gomoły z kampanii wyborczej do Sejmu z 2023 roku. Młody polityk krytykował wówczas tych, którzy “uwłaszczają się”, “rozsadzają się po spółeczkach”, “uprawiają jawny szantaż lub korupcję polityczną”.

Skrytykował też polityków, którzy deklarowali, że “będą walczyć z układem, a sami weszli do jądra tego układu”. Jako alternatywę wskazał wówczas Polskę 2050.

