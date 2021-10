Poseł Michał Urbaniak: Gdańsk finansuje lewackich aktywistów z publicznych pieniędzy

Poseł Michał Urbaniak z Konfederacji alarmował, podczas rozmowy dla kanału KresyTV, o finansowaniu przez Gdańsk lewicowych aktywistów.

Podczas rozmowy z redaktorem Mateuszem Pławskim na kanale KresyTV, poseł Michał Urbaniak z Konfederacji alarmował o finansowaniu lewicowych aktywistów przez Gdańsk.

„Trzeba pamiętać o tym kto rządzi dzisiaj w Gdańsku, jest to ekipa Platformy Obywatelskiej i osoby szerzej z nią związane, pamiętamy też, że w Gdańsku pracuje też syn Donalda Tuska. Ja nie mam nic do jego kompetencji, być może jest po prostu świetnym specjalistą, ale trzeba pamiętać, że gdzieś tam ta przysłowiowa „rodzina na swoim” działa. Szanowni Państwo, mamy sytuację, w której Gdańsk będzie płacił Tolerado (organizacja zajmująca się szkoleniami LGBT – red.), przez ostatnie lata Tolerado zasadniczo było dotowane przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. Fakt, że taki typ organizacji, która jest skrajną organizacją, która ma w swoich celach wywracanie porządku publicznego, nie świadczy o samym mieście” – mówił poseł Urbaniak.

„Konkretne szkolenie na tak wysoką kwotę 55 tysięcy złotych, jest to 800 złotych za godzinę takiego szkolenia, to są spore pieniądze. Sam fakt robienia tego szkolenia jest szkodliwy, także dla nauczycieli. Organizacja, która będzie robić szkolenia z rzeczy, które de facto dzieciom czy nauczycielom nie są potrzebne do życia, to nie są rzeczy, które czegoś nauczą, wydaje mi się, że to są pieniądze wyrzucone w błoto”.

Jak informowaliśmy, w Gdańsku od 05.10.2021r. ruszyły szkolenia LGBT+ Tolerado dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów i administracji szkół. Szkolenia mają być finansowane przez samorząd Gdańska – poinformowało w niedzielę stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. Na ten cel ma trafić 55 tysięcy złotych.

„Kto/gdzie/kiedy/jak zdiagnozował dyskryminację osób LGBT w gdańskich szkołach. Prosimy o przekazanie dokumentów z konkretną diagnozą” – pisze stowarzyszenie. „Dlaczego szkolenie dot. dyskryminacji prowadzi stowarzyszenie organizujące manifestacje (tzw. Marsze Równości), podczas których wielokrotnie obrażano katolików i wyszydzano ich symbole religijne” – podkreślono we wpisie na Facebooku.

Kresy.pl