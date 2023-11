Polskie ministerstwo infrastruktury apeluje do Ukrainy o realizację postulatów polskich przewoźników

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk wystosował do wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy, ministra rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Ołeksandra Kubrakowa pismo związane z protestem polskich przewoźników przed drogowymi przejściami granicznymi między Polską a Ukrainą.

W poniedziałek minister Andrzej Adamczyk zaapelował o pilne podjęcie działań zmierzających do realizacji postulatów polskich przewoźników drogowych będących w gestii strony ukraińskiej. Chodzi zatem o wyłączenie wymogu rejestracji w ramach elektronicznej kolejki pojazdów wracających z Ukrainy na teren UE bez ładunku na co najmniej dwóch przejściach granicznych: Zosin-Uściług i Niżankowice-Malhowice. Minister wyraził nadzieję, że Rada Ministrów Ukrainy przychyli się do tego postulatu, ponieważ byłoby to działanie mające na uwadze dobro ukraińskich i polskich kierowców, przewoźników i przedsiębiorców z innych sektorów gospodarki.

Adamczyk wystąpił do Adiny Vălean – Europejskiej Komisarz ds. Transportu o powołanie wspólnego komitetu w celu przeanalizowania skutków obowiązywania tej umowy na unijny rynek transportu drogowego. Jest to działanie przewidziane przez art. 7 umowy między Unią Europejską a Ukrainą i w skład takiego komitetu mogą wejść przedstawiciele stron tej umowy. Państwa członkowskie, w tym Polska w takim komitecie mają jedynie rolę obserwatora. W swoim wystąpieniu do komisarz Vălean minister Adamczyk wskazał m.in. na problemy związane z przestrzeganiem umowy przez przewoźników z Ukrainy i o liczbie naruszeń przepisów przez przewoźników ukraińskich stwierdzonych przez polską Inspekcję Transportu Drogowego.

Ponadto minister infrastruktury RP wystąpił do komisarz Vălean oraz Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen o poparcie jego apelu do rządu Ukrainy ws. wyłączenia systemu elektronicznej kolejki.

W niedzielę wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak przekonywał na platformie X, że prezydent i premier muszą poruszyć sprawę protestów przewoźników zarówno w rozmowach z władzami Ukrainy jak i Unią Europejską.

“Prezydent uważa, że to poza jego kompetencjami, a premier był przekonany, że minister infrastruktury ogarnia temat. Ministerstwo prowadziło rozmowy z protestującymi, z których nic nie wynikało, bo bez progresu na poziomie międzynarodowym wyniknąć nie mogło. A na poziomie międzynarodowym nikt nie traktuje postulatów z polskiej strony poważnie, jeśli nie artykułują ich prezydent i premier. Błędne koło niemocy i bezwładu się zamyka. Tak więc czas na zmiany i zaangażowanie władz państwa! Prezydent i premier muszą znać postulaty polskiej strony, muszą rozumieć stojącą za nimi argumentację, muszą znać tło, powody i historię narastania problemu i muszą mieć wspólną strategię osiągnięcia sukcesu. Do rozmów natychmiast poprzez konsultacje powinna być włączona cała opozycja. Konfederacja – bo uczestniczy w protestach. Centrolewica – bo zaraz przejmie władzę i odpowiedzialność za sytuację” – czytamy.

Mer Lwowa Andrij Sadowy napisał w sobotę na portalu X (wcześniej Twitter), że polskie władze powinny przeprowadzić akcje wobec protestu przewoźników.