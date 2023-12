Polskie bezzałogowce dla sił zbrojnych Gruzji

Siły zbrojne Gruzji odebrały dużą partię polskich systemów bezzałogowych. Chodzi o amunicję krążącą Warmate i bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye.

Przekazanie systemów bezzałogowych FlyEye i Warmate gruzińskim siłom zbrojnym miało miejsce 14 grudnia. Uczestniczyli w nim minister obrony narodowej Gruzji Juanszer Burchuladze i szef sił zbrojnych kraju generał dywizji Giorgi Matiaszwili, a także przedstawiciele resortu obrony i członkowie gruzińskiego parlamentu.

Dostawy są elementem programu modernizacji sił zbrojnych Gruzji “Plan 2030” – podkreśla portal ZBIAM. Umowa na bezzałogowce została podpisana w maju 2022 roku.

Systemy dostarczyła gruzińsko-polska spółka Delta-WB. Podmiot ma siedzibę w Tbilisi. 50 proc. jego udziałów należy do państwowego przedsiębiorstwa Delta International, a połowa do GRUPY WB. Podmiot odpowiada też za działanie centrum szkoleniowego z wyposażeniem.

Delta-WB odpowiada też za ewentualne naprawy i modernizację dostarczonych systemów bezzałogowych, a także w razie potrzeby zapewnia również ich serwis gwarancyjny.

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. WARMATE jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

Przeczytaj: Polska amunicja krążąca Warmate trafiła na wyposażenie armii Indii

System amunicji krążącej Warmate, opracowany i produkowany przez polską Grupę WB, spełnia wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki i jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań grupy dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, pozwalające na operowanie dronem w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo.

Poza zadaniami rozpoznawczymi, systemy Warmate mogą też być wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika. Czas reakcji ogniowej jest przy tym skrócony do minimum. Jednocześnie, jest to jeden z niewielu tego tego typu systemów rozwijanych na świecie. Poza Polską, produkują ją jeszcze Izrael i USA.

Zobacz także: Duży wzrost produkcji dronów w Polsce. Trafią głównie na Ukrainę

zbiam.pl / defence24.pl / Kresy.pl