Polski KTO Rosomak zniszczony w Donbasie [+VIDEO]

Na opublikowanym w sieci nagraniu z frontu na Ukrainie zarejestrowano zniszczenie polskiego kołowego transportera opancerzonego KTO Rosomak. Zdaniem komentatorów, to pierwszy potwierdzony przypadek całkowitego zniszczenia takiego pojazdu na wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Nagranie z frontu zostało zamieszczone w środę. Jak wynika z dostępnych informacji, przedstawia ono sytuację w rejonie Andrijiwki, w obwodzie donieckim, gdzie trwają walki w związku z prowadzoną przez siły ukraińskie kontrofensywą. Widać na nim porzucony na polnej drodze transporter opancerzony KTO Rosomak. Na kolejnych kadrach wóz płonie.

W opisie podano, że transporter został porzucony przez Ukraińców kilka dni wcześniej, podczas jednego z ukraińskich ataków na pozycje rosyjskie. Później został przez Rosjan zniszczony, prawdopodobnie ogniem artylerii.

Zaznaczono, że to pierwszy potwierdzony przypadek całkowitej utraty KTO Rosomak przez stronę ukraińską.

#Ukraine: A Ukrainian KTO Rosomak infantry fighting vehicle, abandoned a few days ago during an attack near Andriivka, #Donetsk Oblast, was destroyed by the Russian army.

This is the first confirmed total loss of a vehicle of this type. pic.twitter.com/lCZ67WOfCK

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 27, 2023