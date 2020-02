W Lublinie powstaje teledysk o Orlętach Lwowskich

Patryk Sadowski, żołnierz zawodowy z Hrubieszowa, a także miłośnik muzyki, planuje nakręcić teledysk o dzieciach-obrońcach Lwowa z lat 1918-1920. Zdjęcia do teledysku zaczną się za dwa dni w Lublinie. Sadowski zbiera pieniądze na pokrycie kosztów teledysku.

Jak podało w poniedziałek TVP 3 Lublin, będzie to pierwszy teledysk o Orlętach Lwowskich w historii. Autorem tekstu i muzyki do piosenki jest sam Sadowski. Z fragmentu utworu zaprezentowanego przez TVP 3 Lublin wynika, że jest on utrzymany w stylu rap. Zdjęcia do teledysku odbędą się w dniach 22-23 lutego w Lublinie, który będzie imitował Lwów.

W teledysku będą brać udział grupy rekonstrukcyjne z Lublina a także dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat. Wykorzystane zostaną mundury i broń z tamtego okresu historycznego. Gotowa jest także ekipa montująca, brakuje jednak pieniędzy.

Hrubieszowski raper ogłosił zbiórkę na portalu Zrzutka.pl. Jak podał, należy zebrać 9 tysięcy złotych. „Nie lubię prosić się o pomoc, jednak sytuacja ta jest trochę większej wagi” – napisał Sadowski, który uważa, że historia Orląt Lwowskich „jest warta uwagi każdego człowieka, który oddycha na tej planecie”, a szczególnie młodzieży. Sadowski przekonuje, że nakręci teledysk niezależnie od zebranej sumy, jednak prosi o wparcie, by „nie dotknął biedy zbyt prędko”.

Jak pisaliśmy, w walkach o Lwów uczestniczyło w sumie 1421 młodocianych obrońców, z których najmłodszy miał 9 lat. Cztery lata starszy Antoni Petrykiewicz, który zmarł 28 XII 1918 r. wskutek odniesionych ran, został pośmiertnie odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego srebrnym krzyżem orderu Virtuti Militari i jest najmłodszym jak do tej pory uhonorowanym tym zaszczytnym odznaczeniem. Po zakończeniu wojny z Ukraińcami i bolszewikami w 1920 r. władze niepodległej Polski postanowiły wydzielić z Cmentarza Łyczakowskiego fragment, który nazwano Cmentarzem Obrońców Lwowa, powszechnie dziś nazywanym Cmentarzem Orląt. Spoczęły na nim poległe w walce Orlęta, zarówno z wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919, jak też polsko-bolszewickiej 1920 r. Cmentarz urządzono według projektu Rudolfa Indrucha – studenta Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej i uczestnika walk o Lwów.

Kresy.pl / TVP 3 Lublin / Zrzutka.pl