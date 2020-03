Szpital w Rybniku wstrzymuje wykonywanie planowych zabiegów ze względu na braki materiałowe

Szpital Rejonowy w Rybniku w województwie śląskimi ogłosił, że od czwartku wstrzymuje wykonywanie wcześniej zaplanowanych zabiegów. Przeprowadzane będą tylko działania ratujące życie.

„Wstrzymujemy planowe zabiegi pacjentów. Ci, co dzisiaj zostali przyjęci, będą mieli je wykonane. Natomiast od jutra nie przyjmujemy już nowych pacjentów aż do odwołania. Szpital będzie przyjmował osoby tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia. Normalnie będzie pracował Szpitalny Oddział Ratunkowy” – portal Rybnik.com.pl zacytował Michała Sieronia, rzecznika Szpitala Rejonowego w Rybniku. Sieroń twierdzi, że choć szpital nie ma oddziału zakaźnego to jednak odczuwa skutki pandemii koronawirusa poprzez braki w zaopatrzeniu.

„Problem w tym, że kończą się jednorazówki przy zabiegach chirurgicznych typu maski ochronne. Środków finansowych nam nie brakuje, składamy zamówienia, ale dostawcy mają problem z obsłużeniem wszystkich placówek medycznych. Nie chcemy sytuacji, w której zabraknie nam sprzętu” – powiedział rzecznik rybnickiego szpitala – „Zamawiamy sprzęt, ale dostawy przychodzą w zdecydowanie niezadowalających ilościach. Rybnik z 5 przypadkami koronawirusa jest potencjalnie niebezpiecznym miejscem niż inne miasta w regionie. Chcemy odciąć możliwość pojawienia się zakażenia w naszym szpitalu”.

Według najnowszych informacji w Polsce wykryto już 47 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba odnotowanych wzrosła znacznie w czwartek przed południem kiedy to ogłoszono wykrycie 16 nowych zarażonych. Występując w programie „Jeden na jeden” minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzegł jednak, że chorych będzie znacznie więcej – „Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo 100 osób, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych jak w innych krajach, czyli, miejmy nadzieję, do tysiąca, może trochę mniej”.

Polski rząd zdecydował się już na wprowadzenie kontroli sanitarnych na granicach, zamknięcie szkół, uczelni, przedszkoli, żłobków.

