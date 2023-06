Orlen zbudował kontenerowe miasteczko dla pracowników-imigrantów [+VIDEO]

Portal Money.pl sfotografował wielkie skupisko kontenerów mieszkalnych. Ma ono pełnić rolę osiedla dla 6 tys. imigrantów, jakich państwowych koncern naftowy chce ściągnąć do pracy.

Portal zasięgnął informacji u wykonawców kontenerowego miasteczka, które ma pomieścić pracowników-imigrantów. Firma Modular System rozmieścił 2,5 tys. kontenerów mieszkalnych na powierzchni 7,8 hektarów. Łącznie dadzą one 37 tys. m kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Firma pochwaliła się zresztą swoim dziełem na Facebooku.

Money.pl zwrocił się także do innej firmy zaangażowanej w tworzenie kontenerowego osiedla. Firma Zurad twierdzi, że będzie ono monitorowane przez ochronę Orlenu, a jego mieszkańcy będą mieli do dyspozycji karetka pogotowia z zespołem medycznym pracującym na stałe.

„Miasteczko posiada kompleksowe zaplecze do mieszkania i wypoczynku wraz ze stołówką (gwarantującą całodzienne wyżywienie), pralnią czy miejscami zielonymi do wypoczynku, jak i miejscami do aktywnej rekreacji. Planowana jest wkrótce także budowa boisk do koszykówki i krykieta” – przekazał Zurad.

Przy budowie instalacji Kompleksu Olefin III ma pracować około 6 tys. cudzoziemców. Wykonawcy inwestycji Hyundai Engineering i Técnicas Reunidas poza Koreańczykami i Hiszpanami będzie zatrudniać Hindusów, Malezyjczyków, Pakistańczyków, Turków, Filipińczyków oraz Turkmenów. 3 tys. pracowników z polskich firm będzie pracowało przy infrastrukturze pomocniczej kompleksu.

Tak wygląda miasteczko dla tysięcy pracowników z Azji, którzy dla Orlenu pod Płockiem zbudują Olefiny III, za 13,5 miliarda złotych.

Więcej zdjęć niebawem na @Money_pl pic.twitter.com/ovQ9JGEX9z — Łukasz Kijek (@LUKASZKIJEK) June 17, 2023

Instalacje Olefin III powstają w ramach płockiej rafinerii państwowego koncernu. Będą tu wytwarzane produkty ropopochodne, z których zdatne do przeróbki na tworzywa sztuczne, środki czystości, artykuły medyczne, a składniki odzieży. Wartość inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł. Ma pomóc zdyfersyfikować działalność Orlenu.

W 2021 r. Polska wydała 967 345 zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Wszystkie państwa UE razem wzięte wydały takich pozwoleń łącznie niecałe 3 mln. Polska wydała więc 32 proc. ze wszystkich, znacząco wyprzedzając zachodnioeuropejskie państwa uznane za mające liberalną politykę imigracyjną jak Niemcy

money.pl/rmf24.pl/kresy.pl