Morderstwo kobiety – zbiegły morderca mówił po gruzińsku

W jednym z domów jednorodzinnych w Wieruszowie w województwie łódzkim doszło w nocy do morderstwa kobiety. Ofiara pochodzi z Gruzji. Sprawca prawdopodobnie też.

Policjanci zostali zawiadomieni około godz. 4 rano o morderstwie przez mieszkańców domu przy ulicy Broniewskiego, w którym doszło do zbrodni. Dom był wynajmowany przez obywateli Gruzji, jak zrelacjonował we wtorek portal Onet. Zeznali oni, że “gdy weszli do pokoju, zauważyli leżącą na ziemi kobietę. Nad nią z nożem miał stać zamaskowany mężczyzna”. Przestępca miał nakazać świadkom, by zachowali ciszę.

Jak wynika z informacji policjantów zabita kobieta miała ranę ciętą na szyi. Ofiara także pochodzi z Gruzji. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Do tej pory trwają jego poszukiwania. Mieszkańcy domu w którym doszło do morderstwa zostali zatrzymani przez policję w celu złożenia zeznań.

Funkcjonariusze mają już rysopis sprawcy. Trwają czynności operacyjne pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Gruzini wśród wszystkich imigrantów, jacy po 2014 r. masowo przybyli do Polski, są tymi, którzy najczęściej wchodzą w konflik z prawem.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. wśród 4695 cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa statystycznie najwięcej było obywateli Ukrainy – 2288 osób, Gruzji – 901, Białorusi – 277 oraz Mołdawii – 228 i Rosji – 80.

Kolejne miejsca zajęli obywatele Rumuni (69 osób), Niemiec (67), Bułgarii (63) i Czech (51 osób). Pozostali pochodzą z Łotwy, Litwy, Uzbekistanu, Słowacji, Armenii, Azerbejdżanu i Turcji.

Trzeba jednak podkreslić, że w Polsce przebywa obecnie około 1,5-2 mln Ukraińców podczas gdy obywateli Gruzji imigrowało do Polski 22 tys. – tylu Gruzinów posiada aktualne prawo pobytu w Polsce, a podejrzanych o przestępstwa jest 901 spośród nich osób. Oznacza to proporcję podejrzanych na skalę 4 proc. całej społeczności. Dla porównania, według informacji policji Białorusinów z prawem pobytu jest czterokrotnie więcej – 88 tys., a zarzuty ma tylko 277 z nich.

