Koronawirusowy rekord w Polsce – rząd rozważa obostrzenia

Odnotowano rekordowy dobowy poziom nowych przypadku zakażenia wirusem SARS Covid-19 od początku pandemii w Polsce.

Portal Money.pl podaje, że w ciągu ostatniej doby wykryto w naszym kraju 4 280 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. W województwie mazowieckim było ich 598, małopolskim 548, wielkopolskim 505, śląskim 375, pomorskim 313, kujawsko-pomorskim 311, łódzkim 279, dolnośląskim 258, podkarpackim 256, lubelskim 204, świętokrzyskim 159, zachodniopomorskim 116, warmińsko-mazurskim 105, podlaskim 94, opolskim 90, lubuskim 69.

Z powodu choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 8 osób, zaś z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 68 osób.

Ponad 4 tys. nowych przypadków zakażenia to skokowy wzrost w porównaniu do środy, kiedy to wykryto ich 3003, co również było rekordowym dobowym wynikiem w stosunku do okresu wcześniejszego. Tego dnia zmarło 75 nosicieli nowego koronawirusa. Tego dnia wyższa była również liczba przeprowadzonych testów, która sięgnęła 44 tys. Ostatniej doby wykonano ich 45 tys.

Od początku pandemii w Polsce odnotowano już 111 599 przypadków nosicielstwa SARS Covid-19. W kwarantannie znajduje się około 170 tys. Polaków. To poziom najwyższy od kwietnia.

Money.pl twierdzi, że w związku ze znacznym zwiększeniem dynamiki pandemii w kraju urzędnicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęli konsultacje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie ewentualnych obostrzeń przeciwepidemicznych. Rząd ma w czwartek ogłosić stan podwyższonego ryzyka w kolejnych powiatach na skalę obejmującą jedną trzecią Polski. Możliwe jest także przywrócenie obowiązku noszenia masek także w otwartych przestrzeniach publicznych.

money.pl/kresy.pl