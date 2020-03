Eksperci: do końca maja zbankrutuje większość linii lotniczych

Z powodu pandemii koronawirusa do końca maja zbankrutuje większość linii lotniczych – podał poniedziałkowy serwis internetowy gazety „Rzeczpospolita” powołując się na opinię specjalistów z CAPA, największej światowej firmy analitycznej zajmującej się rynkiem lotniczym.

Ograniczenia w podróżowaniu wprowadzone przez państwa wskutek pandemii koronawirusa spowodowały uziemienie wielu samolotów. Te, które jeszcze latają, są w połowie puste. Spadek przychodów grozi przewoźnikom problemami z regulowaniem zobowiązań a nawet bankructwem. Zdaniem CAPA do końca maja splajtuje większość linii lotniczych na świecie.

„Rz” przywołała szacunki Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego mówiące o tym, że straty przewoźników mogą sięgnąć w tym roku 113 mld dolarów.

Na spodziewane problemy linii lotniczych zareagowały rynki kapitałowe. Jak podaje „Rz”, w ciągu miesiąca notowania EasyJet, Wizz Air i Lufthansy spadły o 38-57 procent. Do jeszcze większej wyprzedaży doszło na polskiej giełdzie, gdzie kurs akcji Enter Air spadł o 70 proc.

Zdaniem CAPA firmy z tej branży może uratować pomoc rządowa lub dokapitalizowanie przez właścicieli. Największe szanse na to mają przewoźnicy z USA, Chin i Bliskiego Wschodu. „Rz” opublikowała w poniedziałek rozmowę z Jackiem Krawczykiem, przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który uważa, że w zaistniałej sytuacji Unia Europejska powinna poluzować swoje ostre kryteria dotyczące pomocy publicznej dla branży lotniczej. „Nie wyobrażam sobie, aby nowe bardziej liberalne regulacje mógł zakwestionować komisarz ds. konkurencji. Byłoby to absurdalne, a Komisja Europejska doskonale zdaje sobie sprawę, czym to grozi. Jeśli chcemy europejski rynek lotniczy oddać Chińczykom, to proszę bardzo” – mówił Krawczyk, jednocześnie nazywając prognozę CAPA mianem „całkowitego nonsensu”.

Kresy.pl / rp.pl