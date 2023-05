Gruzja: protesty przeciwko wznowieniu połączeń lotniczych z Rosją [+VIDEO]

Decyzja o przywróceniu po kilku latach bezpośrednich połączeń lotniczych z Rosją wywołała protesty gruzińskiej opozycji.

W ubiegłym tygodniu Rosja zniosła zakaz lotów dla głównego gruzińskiego przewoźnika lotniczego, Georgian Airways. Gruzińskie linie zapowiedziały niedługo potem, że wznowią loty do Rosji od 20 maja br. Zostało to skrytykowane przez Unię Europejską.

W piątek na lotnisku w Tbilisi wylądował pierwszy od 2019 roku rosyjski samolot pasażerski z Moskwy. Przyleciała nim, według „Radia Wolna Europa”, grupa prorosyjskich, gruzińskich aktywistów.

Sprawa wywołała jednak w Gruzji pewne niezadowolenie, szczególnie wśród opozycji. Jej aktywiści zorganizowali w piątek pikietę „powitalną” w pobliżu lotniska w stolicy państwa, protestując przeciwko wznowieniu połączeń lotniczych z Rosją. Mieli z sobą flagi gruzińskie, a także ukraińskie, jak również postery, w tym z napisem „Rosyjski samolocie, pie***l się”. Policja nie pozwoliła im wejść na teren lotniska, a kilka osób zostało zatrzymanych.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023

Przeciwko lotom jest także prezydent Gruzji, Salome Zurabiszwili. Oświadczyła, że w tej sytuacji nie będzie już korzystać z gruzińskich przewoźników lotniczych, zaś Georgian Airways zarzuciła działanie z „żądzy zysku”. Wezwała też wszystkich obywateli Gruzji, by przyłączyli się do bojkotu tej firmy.

Zarówno Zurabiszwili, jak i opozycja twierdzą, że decyzja Moskwy o przywróceniu połączeń lotniczych z Gruzją to prowokacja, mająca na celu odciągnięcie kraju od bliższej integracji z UE.

Protestowano też w samym Tbilisi. Demonstranci zebrali się pod budynkiem parlamentu. Protesty organizuje kilka partii opozycyjnych. Domagają się od władz odwołania połączeń lotniczych z Moskwą. Jak podała w sobotę agencja Reuters, doszło do przepychanek z policją.

Protesters and police scuffled near the parliament building in Tbilisi during a protest against the resumption of direct flights between Russia and Georgia after a nearly four-year hiatus https://t.co/kvEIITREsK pic.twitter.com/cfimGoOGwY — Reuters (@Reuters) May 20, 2023

Dodajmy, że sobotnie protesty zostały też wywołane przez informacje o tym, że do Gruzji na wesele swojego szwagra przyleciała Jekatierina Winokurowa – córka Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji. Jest ona na liście osób objętych zachodnimi sankcjami. Demonstranci zebrali się pod hotelem, w którym miała się zatrzymać. Policja zatrzymała 16 osób.

Moskwa nałożyła jednostronnie zakaz bezpośrednich lotów dla rosyjskich linii lotniczych do Rosji w 2019 roku, po fali antykremlowskich protestów w Gruzji. 10 maja br. prezydent Rosji Władimir Putin zniósł zakaz, a także podpisał dekret, umożliwiający Gruzinom bezwizowy wjazd do Rosji od 15 maja, z wyjątkiem imigrantów zarobkowych, przyjeżdżających na ponad 90 dni.

Do prezydenckiego dekretu Administracja Prezydenta Rosji nie załączyła żadnego uzasadnienia dla podjęcia takiej decyzji w tym momencie. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie wycofało rekomendację wobec swoich obywateli, by powstrzymywać się z wizytami Gruzji.

Pomimo, że relacje Gruzji z Rosją nie należą do przyjaznych, a kaukaskie państwo dąży do integracji z Unią Europejską, a także mimo tego, iż gruzińscy politycy potępiają na arenie międzynarodowej inwazję Rosji na Ukrainę, władze kaukaskiego państwa nie zdecydowały się na dołączenie do zachodnich sankcji wobec Moskwy.

Rferl.org / Reuters / vestikavkaza.ru / Kresy.pl