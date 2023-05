Rosja zniosła wizy dla obywateli Gruzji

Zgodnie z dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina z 10 maja obywatele Gruzji mogą od poniedziałku przekraczać granice jego państwa nie potrzebując wizy.

Także 10 maja rosyjski prezydent zniósł zakaz lotów do sąsiedniego, kaukaskiego państwa. Tego rodzaju decyzje nie wywołały wdzięczności w Tbilisi, a raczej obawy. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nazwała ruch Putina “prowokacją”, jak zrelacjonowała rosyjskojęzyczna redakcja BBC. Ze strony swojego państwa zadeklarowała, że zniesienie wiz dla obywateli Rosji jest niemożliwe tak długo, jak trwa inwazja tego państwa na Ukrainę.

Rosja po raz pierwszy wprowadziła wizy dla obywateli Gruzji jeszcze w 2000 r. Gdy Rosja w 2008 r. wsparła osetyjskich separatystów i wysłała wojska na terytorium Gruzji właściwej doszło do zerwania relacji dyplomatycznych między Tbilisi i Moskwą. Jednak w 2012 r. ówczesny gruziński prezydent Micheil Saakaszwili zdecydował się na zniesienie wiz dla Rosjan.

Z kolei zakaz lotów pasażerskich Putin wprowadził jeszcze czerwcu 2019 r. w odpowiedzi na masowe, antyrosyjskie protesty na ulicach Tbilisi, które zdetonowała wizyta deputowanego Dumy Państwowej Siergieja Gawriłowa przy okazji konferencji Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia, kiedy to rosyjski polityk usadowił się w fotelu przewodniczącego izby.

Do prezydenckiego dekretu Administracja Prezydenta Rosji nie załączyła żadnego uzasadnienia dla podjęcią takiej decyzji w tym momencie. Jednocześnie rosyjskie Minsiterstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie wycofało rekomendację wobec swoich obywateli, by powstrzymywać się z wizytami Gruzji. Jak podało z kolei Ministerstwo Transportu “codziennie realizowanych jest siedem bezpośrednich połączeń lotniczych z Moskwy do Tbilisi” – zacytowała BBC.

Mimo, że relacje Gruzji z Rosją nie należą do przyjaznych, a kaukaskie państwo dąży do integracji z Unią Europejską, a także mimo tego, iż gruzińscy politycy potępiają na arenie międzynarodowej inwazję Rosji na Ukrainę, władze kaukaskiego państwa nie zdecydowały się na dołączenie do zachodnich sankcji wobec Moskwy.

bbc.com/kresy.pl