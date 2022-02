Polska zamknie przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że polecił przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych.

W piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki poinformował, że polecił przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych.

Rzecznik prasowy rządu poinformował, że zakaz będzie obowiązywał od północy.

Wcześniej o takie działania apelował prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. „Polska przestrzeń powietrzna jest obecnie jednym z głównych kanałów transportu lotniczego z Rosji na Zachód. Należy, ze względów bezpieczeństwa, zamknąć przestrzeń dla Rosjan do zakończenia działań wojennych na Ukrainie i wezwać do tego samego Bałtów, Skandynawów oraz Rumunów”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Polska zapewni Ukrainie dodatkową broń, pieniądze i pomoc humanitarną, poinformował w piątek na Twitterze Minister Spraw Zagranicznych Dmytro Kułeba.

„Przywitał mnie Andrzej Duda w Warszawie w drodze powrotnej na Ukrainę z USA. Polski przywódca wyraził podziw Polski dla ukraińskich sił zbrojnych, które skutecznie odpierają rosyjską agresję. Praktyczna pomoc Warszawy: dodatkowa broń, pieniądze, pomoc humanitarna” – napisał.

Was welcomed by @AndrzejDuda in Warsaw on my way back to Ukraine from the U.S. Polish leader expressed Poland’s admiration for the Ukrainian Armed Forces which successfully fight back Russian aggression. Warsaw’s practical help: additional weapons, money, humanitarian assistance.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022