Polscy rolnicy poszkodowani przez napływ ukraińskiego zboża. Rząd zwołał „okrągły stół” i obiecał dopłaty

Polscy rolnicy są poszkodowani przez import zboża z Ukrainy. Ministerstwo rolnictwa zwołało na środę „okrągły stół” w tej sprawie.

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zadeklarował, że podczas środowego „okrągłego stołu” ws. sytuacji na rynku zbóż chce przedyskutować z rolnikami potencjalną pomoc. „Musimy ludziom także uświadamiać, że np. spadek cen, za który obwiniany jest import z Ukrainy, a jednak nie jest on głównym powodem. Mamy do czynienia ze spadkiem na rynkach światowych” – stwierdził wicepremier, cytowany w środę przez portal Farmer.pl.

„Chcę również przedyskutować z rolnikami kolejną potencjalną pomoc, z tej rezerwy kryzysowej” – dodał Kowalczyk. Podkreślił, że na środowe spotkanie ws. sytuacji na rynkach zbóż „zaprasza wszystkich”.

W piątek Krzysztof Sobolewski (PiS) deklarował, że „Komisja Europejska przeznaczy pieniądze dla rolników poszkodowanych przez import zboża z Ukrainy (…) To będzie w sumie, z wkładem z polskiego budżetu, prawie 900 mln zł”. Zapowiedział, że rząd przedstawi też kolejne pomysły na „zminimalizowanie skutków tej sytuacji”.

„Chcemy jednocześnie przygotować się na przyszłość, bo to, co jest w tej chwili, to jest tylko zapowiedź tego, co może zdarzyć się za miesiąc, dwa (…) Mamy sygnały o tym, że kwestia zbożowa to nie jest jedyna, która może być dużym problemem dla m.in. rolnictwa w Polsce” – dodał, cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

Premier Mateusz Morawiecki deklarował w czwartek w Brukseli, że Polska wnioskuje o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Morawiecki wskazał, że na razie dla Polski przeznaczono na ten cel mniej niż 200 mln zł.

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk stwierdził, że to nie on jest winien masowemu napływowi zboża z Ukrainy, lecz ponosi konsekwencje decyzji KE o otwarciu granic Ukrainy. Ostatnio protestujący rolnicy obrzucili go jajkami.

Przypomnijmy, że przeprowadzone na polecenie wojewody lubelskiego kontrole tzw. zboża technicznego z Ukrainy potwierdzają doniesienia polskich rolników, że zboże to po przyjeździe do Polski zmienia status na konsumpcyjne i paszowe. Inspekcji Handlowa skierowała już do prokuratury pierwsze zawiadomienie. W tym przypadku, 66 ton pszenicy zostało na granicy odprawione jako zboże techniczne, ale już w Polsce dwukrotnie zmieniało właściciela. Ostatecznie, jako pszenica paszowa, została przeznaczona na pokarm dla zwierząt.

Od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez żadnych ograniczeń celnych i pozataryfowych wwozić zboże do UE w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Mechanizm ten miał umożliwić Ukraińcom eksport zboża na rynki całego świata ratując zarówno ich sytuację ekonomiczną, jak i sytuację żywnościową w krajach globalnego Południa uzależnionych od importu żywności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości był zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania.

Decyzję w tej sprawie Unia Europejska podjęła w czasie, gdy Rosjanie blokowali jeszcze cały ukraiński eksport przez Morze Czarne. Jednak jeszcze w lipcu Rosja, Turcja i ONZ oraz równolegle Ukraina, Turcja i ONZ zawarły pakiet porozumień umożliwiających kontrolowany wywóz ukraińskich zbóż właśnie przez ten akwen. Porozumienia są realizowane. Według danych od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji do grudnia Ukraińcy zdołali wyeksportować przez swoje trzy czarnomorskie porty 14 138 997 ton zbóż.

„Rozumiem lęki i obawy, szczególnie w kontekście przywozu zboża z Ukrainy, bo to był główny powód rozpoczęcia tej akcji protestacyjnej, ale też musimy pamiętać o tym, że też mamy pewne obowiązki wobec Ukrainy, obowiązki pomocowe” – tak skomentował w grudniu zastrzeżenia rolników wobec stanu rynku zbożowego wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

farmer.pl / wiadomosci.wp.pl / gazetaprawna.pl / Kresy.pl