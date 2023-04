Podlaskie: Gruzini dokonali serii włamań do domów. Trafili do aresztu

Na 3 miesiące do aresztu trafili dwaj obywatele Gruzji, którzy są podejrzani o liczne włamania do domów. Tylko w drugiej połowie marca doszło do 6 takich zdarzeń na terenie województwa podlaskiego.

Policja poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. “Przez dwa tygodnie marca podlascy policjanci otrzymali 6 zgłoszeń o włamaniach do domów. Do tych zdarzeń doszło na terenie powiatu białostockiego i monieckiego. Sposób działania sprawców za każdym razem był podobny. Włamywacze najczęściej wieczorem, pod nieobecność właścicieli, dostawali się do środka budynków przez drzwi tarasowe lub okna. Stamtąd zabierali wartościowe przedmioty. Ich łupem najczęściej padały biżuteria, pieniądze, ale również markowa torebka czy butelka whisky” – czytamy.

Analizując zebrany materiał dowodowy policjanci ustalili podejrzanych o włamania. Okazali się nimi dwaj obywatele Gruzji, którzy na co dzień mieszkali na terenie województwa mazowieckiego.

“Zostali zatrzymani przez podlaskich policjantów chwilę po kolejnym włamaniu, tym razem do domu w powiecie mińskim. Przy 32 i 36- latku funkcjonariusze znaleźli skradzioną biżuterię i pamiątkowe monety. W ich mieszkaniu, mundurowi znaleźli różnego rodzaju biżuterię, telefony oraz inne przedmioty, które mogą pochodzić z włamań” – informuje policja.

Obywatele Gruzji usłyszeli 5 zarzutów kradzieży z włamaniem i 2 jej usiłowania. Decyzją sądu obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja uważa, że mężczyźni działali na terenie całego kraju, dlatego sprawa ma charakter rozwojowy.

podlaska.policja.gov.pl / Kresy.pl