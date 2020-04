Platforma Obywatelska chce wykluczenia partii Viktora Orbana z Europejskiej Partii Ludowej

Szef delegacji PO w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki poinformował we wtorek, że ugrupowanie przyłączyło się do apelu o wykluczenie węgierskiego Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

W ubiegłym tygodniu, o usunięcie z EPL partii Viktora Orbana zwróciło się 13 ugrupowań. Andrzej Halicki poinformował we wtorek, że Platforma Obywatelska dołączyła się do apelu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). „Nie może być pobłażania dla tych, którzy wykorzystują pandemię do łamania zasad demokratycznych. Jesteśmy państwami członkowskimi UE i to, co jest fundamentem naszej wspólnoty, musi być zachowane” – oświadczył Halicki. Decyzja została podjęta przez zarząd partii w weekend.

W zeszłym tygodniu 13 partii wchodzących w skład NPL zwróciło się do Donalda Tuska (szefa tej grupy politycznej) o usunięcie z niej węgierskiego Fideszu. Deklarowano, że jest to spowodowane przyjęciem przez węgierski parlament prawa o ochronie przed koronawirusem, które daje węgierskiemu rządowi możliwość rządzenia przy pomocy dekretów – bezterminowo.

Z opisywaną inicjatywą wyszła szwedzka Umiarkowana Partia Koalicyjna. Pod listem podpisało się do tej pory 14 liderów europejskich partii centroprawicowych: lider PO Borys Budka, premier Grecji Kyriakos Micotakis, premier Norwegii Erna Solberg, oraz politycy z Belgii, Danii, Finlandii, Czech czy Holandii. Wnioskodawcy wyrażają zaniepokojenie nadzwyczajnymi krokami podjętymi przez rząd Węgier w związku z epidemią koronawirusa. Ich zdaniem stanowią one zagrożenie dla zasad praworządności i demokracji. Uważają oni, że środki nadzwyczajne wprowadzone na Węgrzech są nieproporcjonalne do zaistniałego zagrożenia. Zwracają także uwagę, że nie mają charakteru tymczasowego i nie nie podlegają stałej kontroli.

CDU kanclerz Angeli Merkel nie złożyło podpisu pod wnioskiem. Niemieccy politycy obawiają się – co mieli wyrażać w nieoficjalnych rozmowach – wejścia Fideszu we współpracę z ugrupowaniami z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, które nastąpiłoby w razie usunięcia partii z EPL. Podobnie jak część polityków z innych krajów, chcą oni utrzymać wpływ na decyzje premiera Węgier Viktora Orbana.

Halicki jest zdania, że po ostatnich wydarzeniach Fidesz nie powinien należeć do EPL. „Myślę, że narasta świadomość, że tego nie unikniemy i trzeba się opowiedzieć. Tutaj nie może być czegoś pomiędzy” – oświadczył.

Kontrowersyjna ustawa Parlamentu Węgier przewiduje, że rząd może „zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej”.

Węgierski Fidesz jest obecnie zawieszony w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej. W związku z tym Viktor Orban nie może aktualnie brać udziału w spotkaniach liderów ugrupowania – odbywają się one regularnie przed szczytami UE.

pap / wiadomosci.onet.pl / kresy.pl