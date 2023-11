Papież wzywa do rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny

Papież Franciszek stwierdził w środę, że Izrael i Palestyna potrzebują rozwiązania dwupaństwowego, aby położyć kres wojnom takim jak obecna. Wezwał do nadania Jerozolimie specjalnego statusu.

W wywiadzie dla kanału informacyjnego TG1 papież Franciszek przekonywał, że Izrael i Palestyna potrzebują rozwiązania dwupaństwowego, aby położyć kres wojnom takim jak obecna. Wezwał do nadania Jerozolimie specjalnego statusu. Wyraził także nadzieję, że uda się uniknąć regionalnej eskalacji konfliktu.

„(To są) dwa narody, które muszą żyć razem. Przy tym mądrym rozwiązaniu dwóch państw. Porozumienia z Oslo, dwa dobrze zdefiniowane państwa i Jerozolima o specjalnym statusie” – powiedział Franciszek w wywiadzie.

„Przeraża mnie wojna w Ziemi Świętej” – powiedział Franciszek. „Jak ci ludzie zakończą tę historię?” Eskalacja, powiedział, „oznaczałaby koniec tak wielu rzeczy i tak wielu istnień ludzkich”.

Wyraził także zaniepokojenie wzrostem antysemityzmu, dodając, że jego znaczna część nadal „pozostaje ukryta”.

Wojna między Izraelem a Hamasem, powiedział, nie powinna sprawić, że ludzie zapomną o innych konfliktach, w tym na Ukrainie, w Syrii, Jemenie i Birmie.

Papież Franciszek wezwał w niedzielę do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem i ponowił apel o uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez tę grupę w Gazie.

„Niech nikt nie porzuca możliwości zatrzymania broni” – powiedział podczas cotygodniowego błogosławieństwa na Placu Świętego Piotra.

„Zawieszenie broni… mówimy «zawieszenie broni, zawieszenie broni». Bracia i siostry, przestańcie! Wojna jest zawsze porażką, zawsze” – dodał.

Przypomnijmy, kardynał Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Jerozolimy i przedstawiciel papieża Franciszka w Ziemi Świętej oświadczył w poniedziałek, że jest skłonny wymienić się za izraelskie dzieci wzięte jako zakładników przez Hamas.

„Jestem gotowy na wymianę, na wszystko, jeśli może to doprowadzić do wolności, do sprowadzenia dzieci do domu. Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita chęć” – powiedział.

„Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to spróbować wywalczyć uwolnienie zakładników, w przeciwnym razie nie będzie możliwości zatrzymania (eskalacji). Jesteśmy gotowi pomóc, nawet ja osobiście” – powiedział.

Podkreślił jednak, że on i jego biuro nie mieli jeszcze bezpośredniego kontaktu z Hamasem. Około 200 osób zostało wziętych jako zakładników, a około tuzina z nich to prawdopodobnie dzieci.

Pizzaballa nadzoruje działalność rzymskokatolicką w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, a także w Jordanii i na Cyprze, w regionie zamieszkiwanym przez szacunkowo 300 000 katolików. Pizzaballa powiedział, że około 1000 chrześcijan schroniło się w budynkach kościelnych w północnej Gazie po zniszczeniu ich domów w wyniku izraelskich strajków. „Nie wiedzą, dokąd się udać, ponieważ przeprowadzka jest niebezpieczna” – powiedział.

Jak przekazał portal Jerusalem Post, priorytetem Watykanu jest zapewnienie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i jest gotowy na „wszelką niezbędną mediację” .

W wywiadzie dla mediów watykańskich kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Watykanu, opisuje atak Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę jako „nieludzki”, ale dodał, odnosząc się do reakcji Izraela, że ​​„nawet legalna obrona musi szanować parametry proporcjonalności”.

Kresy.pl/Reuters