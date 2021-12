Państwa UE przyjmą 40 tysięcy Afgańczyków [+WIDEO]

Grupa 15 państw członkowskich UE zgodziła się przyjąć 40 000 Afgańczyków w celu przesiedlenia, poinformowała w czwartek (9 grudnia) komisarz Ylva Johansson po spotkaniu z ministrami spraw wewnętrznych.

Jak poinformował portal Eutractiv, grupa 15 państw członkowskich UE zgodziła się przyjąć 40 000 Afgańczyków w celu przesiedlenia, poinformowała w czwartek (9 grudnia) komisarz Ylva Johansson po spotkaniu z ministrami spraw wewnętrznych.

Niemcy przyjmą większość nowych przybyszów, 25 000, Holandia 3159, Hiszpania i Francja 2500, a inne kraje zobowiązały się do przyjęcia mniejszych liczb, wynika z dokumentu, na który powołuje się AFP.

„Myślę, że jest to imponujący akt solidarności” – powiedziała Johansson, argumentując, że umożliwienie większej liczbie Afgańczyków migracji w kontrolowany sposób pomogłoby zapobiec „nieregularnym przyjazdom”.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców wcześniej wezwał blok do przyjęcia 42 500 Afgańczyków w ciągu pięciu lat, ale niektóre z 27 krajów członkowskich sprzeciwiły się temu. Szacuje się, że 85 000 Afgańczyków uciekło ze swojej ojczyzny do krajów bliższych UE, a gwałtowna susza może wywołać nowe napływy.

W następstwie chaotycznego wycofania wojskowego USA i powrotu reżimu talibów, w sierpniu 24 państwa UE przyjęły już 28 000 ewakuowanych.

Zobacz też: Afgańczycy ewakuowani do USA oskarżeni o przestępstwa seksualne i pobicie

Johannson wcześniej określiła ten cel jako „wykonalny”, ale nadal musiała przekonać rządy państw członkowskich, potwierdzając tę ​​liczbę dopiero po spotkaniu w czwartek.

Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła AFP, 40 000 Afgańczyków jest częścią większego pakietu 60 000 przesiedleń i przyjęć humanitarnych, które obiecały państwa członkowskie.

Today at #JHA @EUCouncilPress

I announced that 15 EU Member States have pledged to give protection to almost 40,000 Afghans. This, hand in hand with better measures to deal with irregular migration, is how we move forward on #MigrationEU.@EUHomeAffairs @EU2021SI @EP_Justice pic.twitter.com/ENrw0cmb3A

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 9, 2021