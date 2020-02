Organizatorzy karnawału w Aalst: wydarzenie odbędzie się mimo nacisków rządu Izraela

Organizatorzy karnawału w Aalst w Belgii deklarują, że przeciwstawią się wezwaniom rządu Izraela do odwołania wydarzenia.

Jak poinformował w piątek The Guardian, organizatorzy belgijskiego karnawału, usunięci w zeszłym roku z listy dziedzictwa UNESCO w wyniku krytyki organizacji żydowskich, oświadczyli, że odrzucą wezwania rządu Izraela do odwołania niedzielnego wydarzenia.

Premier Belgii, Sophie Wilmes, również stwierdziła, że parada karnawałowa jest „wewnętrzną sprawą” po tym, jak minister spraw zagranicznych Izraela, Israel Katz, wezwał władze do „potępienia i zakazania tej nienawistnej parady w Aalst”.

„Belgia jako demokracja zachodnia powinna się wstydzić, że pozwala na tak antysemicki pokaz” – napisał w czwartek na Twitterze Katz.

Belgium as a Western Democracy should be ashamed to allow such a vitriolic antisemitic display. I call upon the authorities there to condemn and ban this hateful parade in Aalst. pic.twitter.com/3TId7ZveOT

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 20, 2020