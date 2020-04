Oficjalny profil państwa Izrael upamiętnił Powstanie w Getcie przy pomocy zdjęć z Powstania Warszawskiego

W niedzielę oficjalny profil twitterowy państwa Izrael upamiętnił Powstanie w Getcie Warszawskim używając zdjęć z Powstania Warszawskiego.

Wczoraj obchodziliśmy 77 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, podczas którego doszło do wystąpienia polskich Żydów przeciw niemieckim oprawcom. Niestety przy okazji rocznicy doszło do kolejnych pomyłek – nierozróżniania Powstania w Getcie oraz Powstania Warszawskiego. Oficjalny profil twitterowy państwa Izrael upamiętnił w niedzielę Powstanie w Getcie używając m.in. zdjęć z Powstania Warszawskiego.

Today marks the 77th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, where brave Jewish men and Women resisted the Nazis.

After a month of valiant fighting, the uprising was quashed and the ghetto burned to the ground.

We will #NeverForget these heroes.✡️🕯️🇮🇱 pic.twitter.com/883Hvq2s0s

— Israel ישראל | #StayHomeStaySafe (@Israel) April 19, 2020