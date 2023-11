Nietrzeźwy Ukrainiec zaatakował nożem ekspedientkę i groził jej śmiercią

Nietrzeźwy Ukrainiec głośno zachowywał się w sklepie, a ekspedientce, która próbowała go uspokoić, groził nożem. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Policja z Łęcznej (woj. lubelskie) poinformowała o aresztowaniu 41-letniego Ukraińca, który groził nożem pracownicy sklepu.

Do incydentu doszło w końcu października, w piątek 27 października w sklepie w gminie Puchaczów. Wszedł do niego nietrzeźwy klient, który głośno się zachowywał i zaczepiał inne osoby. Gdy ekspedientka chciała go uspokoić, wyciągnął nóż i ją zaatakował. Według policji, groził jej uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia. Zachowywał się tez agresywnie względem innych klientów. Kobieta natychmiast wezwała policję. Sprawca uciekł.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze szybko zlokalizowali mężczyznę i zatrzymali go. Jak wykazało badanie, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Stwierdzono też, że jest „mieszkańcem gminy Puchaczów narodowości ukraińskiej”.

Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował o aresztowaniu podejrzanego Ukraińca na trzy miesiące. Za groźby karalne grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj: Ukrainiec groził nożem funkcjonariuszom Straży Granicznej. Przewoził nielegalnych imigrantów pod wpływem narkotyków

Czytaj także: Ukraińska grupa przestępcza okradała Polaków i Czechów. Jest nagranie akcji służb

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która w lipcu znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

KPP Łęczna / newtv.com.pl / Kresy.pl