Niespokojnie na granicy. W polskie służby poleciały kamienie

W nocy z poniedziałku na wtorek przy polsko-białoruskiej granicy nielegalni imigranci rzucali kamieniami w polskie patrole. Zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne.

W dn. 14.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 4 cudzoziemców – to 3 ob. Senegalu i ob. Gwinei. Dzisiaj zatrzymano 10 cudzoziemców – ob. Syrii i Jemenu, to m. in. osoby, które na odcinku placówki SG Dubicze Cerkiewne przecięły concertinę i rzucały kamieniami w stronę polskich patroli – poinformowała Straż Graniczna we wtorek.

W dn.14.02 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 4 cudzoziemców-to 3 ob.Senegalu i ob.Gwinei.

Dzisiaj zatrzymano 10 cudzoziemców-ob.Syrii i Jemenu, to m. in.osoby, które na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne przecięły concertinę i rzucały kamieniami w stronę patroli🇵🇱 pic.twitter.com/xWwRXI9DMs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 15, 2022

Dzień wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez palcówkę SG w Mielniku, gdzie grupa 8 cudzoziemców rzucała kamieniami w polskie patrole. Agresywnych cudzoziemców zatrzymano.

Także w sobotę dziewięciu cudzoziemców rozcięło concertinę i zaatakowało kamieniami patrole Straży Granicznej.

Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy został sztucznie wywołany przez białoruskie władze.

W ubiegłym tygodniu miała miejsce kolejna prowokacja ze strony białoruskich służb. Funkcjonariusze służb Białorusi uszkodzili swoje godła państwowe na słupach granicznych.

Także w styczniu bieżącego roku strona białoruska zarzuciła polskim służbom granicznym uszkodzenie godła na białoruskim słupie granicznym. Była to prowokacja białoruskich służb.

