Niemieckie media: dwa razy więcej cudzoziemców pobiera zapomogi. To blisko 13 mld euro

Cudzoziemcy w Niemczech pobierają coraz więcej świadczeń socjalnych – tak wynika z informacji niemieckiego ministerstwa pracy. Przez ponad 10 lat kwota na ten cel praktycznie się podwoiła, w 2018 r. wynosiła blisko 13 mld euro.

Partia AfD zwróciła się do niemieckiego ministerstwa pracy z zapytaniem ws. świadczeń socjalnych pobieranych przez cudzoziemców w Niemczech. Podane przez resort dane opublikowała gazeta „Neue Osnabruecker Zeitung”, a za nią serwis „Deutsche Welle”. Wynika z nich, że w 2007 roku cudzoziemcom mieszkającym w Niemczech wypłacono 6,6 mld euro z tytułu świadczeń socjalnych. W 2018 roku, ta pozycja w budżecie państwa wynosiła już 12,9 mld euro. To oznacza, że w ciągu 11 lat kwota ta praktycznie się podwoiła.

„Neue Osnabruecker Zeitung” zaznacza, że liczba zagranicznych odbiorców zapomóg socjalnych, tak zwanego zasiłku Hartz IV, znacznie wzrosła w ostatnich latach, szczególnie po kryzysie uchodźczym w 2015 roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Dane statystyczne Federalnej Agencji Pracy wskazują, że w sierpniu br. do pobierania zasiłku uprawnionych było prawie 2 mln cudzoziemców, podczas gdy w 2017 roku było to 1,3 mln. Napisano, że wśród nich największą grupę stanowiły osoby oficjalnie określane jako Syryjczycy.

Co ciekawe, w tym samym czasie liczba obywateli Niemiec uprawnionych do zasiłku socjalnego spadła z 5,8 mln do 3,4 mln. Stąd, roczne wypłaty zapomóg Hartz IV ogólnie spadły o 1,67 mld w porównaniu z rokiem 2007. Wynosiły ostatnio 34,9 mld euro, przy czym dane te dotyczą okresu od września 2018 do sierpnia 2019 roku.

Spośród cudzoziemców pobierających zasiłek Hartz IV, w tym okresie 2,4 mld euro trafiło do osób z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak ponad 2,5 raza więcej otrzymały osoby z ośmiu krajów, skąd przybyło do Niemiec najwięcej azylantów: z Afganistanu, Erytrei, Iraku, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Syrii. Łącznie, trafiło do nich w tym czasie 6,1 mld euro.

Jak wyjaśnia niemiecki serwis „Deutsche Welle”, osoby, które uzyskały status uchodźcy, mają prawo do zasiłku Hartz IV, kiedy są bezrobotne. Zasiłek ten otrzymują także osoby o bardzo niskich zarobkach, nie wystarczających na utrzymanie się. Rzecznik Federalnej Agencji pracy wyjaśnił w tym kontekście, że migranci najczęściej wykonują tylko najniżej opłacane prace i stąd są w stanie utrzymać się samodzielnie. „DW” twierdzi, że partia AfD „wciąż próbuje rozgrzewać nastroje przeciwko rzekomemu masowemu napływowi cudzoziemców do RFN”. Przedstawiciele tego ugrupowania uważają, że poziom świadczeń socjalnych jest wygórowany i domagają się zaostrzenia polityki wobec uchodźców i migrantów.

Przeczytaj: Niemcy: Imigrantów napływa mniej ale ciągle wielu

Czytaj także: W Niemczech żyje z zasiłku były ochroniarz bin Ladena. Nie można go deportować

dw.com / Kresy.pl