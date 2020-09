Niemcy: zawieszono 29 funkcjonariuszy policji podejrzanych o udostępnianie wizerunku Hitlera i innych ekstremistycznych treści

Również w lipcu opisywaliśmy raport Niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w 2019 roku. Wynika z niego, że w Niemczech w 2019 roku przebywało ok. 120 tys. ekstremistów. Ok. 60 tys. to ekstremiści prawicowi i lewicowi, kolejne 60 tys. posiada korzenie imigranckie – zaliczają się do nich islamiści, tureccy nacjonaliści czy członkowie skrajnych grup kurdyjskich.

Pod koniec 2019 roku liczba prawicowych ekstremistów zarejestrowanych przez Urząd Ochrony Konstytucji (UOK) wyniosła 32 080, co oznacza ogromny wzrost wobec roku 2018, kiedy zarejestrowano 24 100 osób. Wzrosła również liczba prawicowych ekstremistów gotowych na stosowanie przemocy – z 12,7 tys. do 13 tys.

CZYTAJ TAKŻE: Hiszpańskie media: Niemcy się radykalizują

Tak duży wzrost związany jest przede wszystkich ze wzrostem liczby członków „innych prawicowych partii politycznych” (poza Nationaldemokratische Partei Deutschlands – NPD – 3,6 tys. członków wobec 4 tys. w 2018 roku; Die Rechte – 550; Der III Weg – 580) z 380 w 2018 roku do 8,6 tys. w roku 2019. Pod tę kategorię zaliczają się sub-organizacje AfD (Alternative für Deutschland) – Junge Alternative (JA) i Der Flügel, samo AfD nie jest oficjalnie w sferze zainteresowania kontrwywiadu; a także the Freie Bürger Union (FBU), Landesverband Saarland i mała bawarska partia Deutsche Konservative.

Jak zaznacza UOK, Junge Alternative i Der Flügel znalazły się pod pełną inwigilacją ponieważ są dowody, że były zaangażowane w „prawicowe ekstremistyczne aktywności”. Lawinowy wzrost „prawicowych ekstremistów” jest powiązany z tym, że ww. grupy znalazły się w orbicie zainteresowania służb dopiero w styczniu zeszłego roku. UOK zaznacza, że co najmniej 20% członków AfD jest częścią Der Flügel, co oznacza min. 7 tys. osób. JA z kolei to młodzieżowy skrzydło AfD i w 2019 roku, jak sama podaje, liczyła 1,6 tys. członków

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Około 6,6 tys. członków mają grupy niezwiązane z żadną partią polityczną – w tym 950 osób jest zaangażowany w ruch Reichsbürger (Obywateli Rzeszy) oraz Selbstverwalter (niezależnych obywateli) – przy czym są to osoby zakwalifikowane jako „ekstremiści”, liczbę sympatyków UOK ocenia na ok. 19 tys. Co najmniej 530 „Obywateli” ma pozwolenie na broń (są to dane zaniżone, o czym świadczy akcja policyjna z marca 2019 roku z Kordel, kiedy znaleziony magazyn z setkami sztuk broni, amunicją i materiałami wybuchowymi), od 2016 roku cofnięto je co najmniej 790 osobom. Dodatkowo ok. 600 osób jest członkami Identitäre Bewegung Deutschland.

Ogólna liczba przestępstw dokonanych przez prawicowych ekstremistów wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 9,7% do 21 290 (wobec 19 409 w 2018 roku), a liczba brutalnych przestępstw spadła o 15,3% (z 821 do 695). M.in. zamordowano Regionalnego Komisarza w Hesji oraz zaatakowano synagogę w Halle. W 2019 roku miało miejsce 116 ataków na ośrodki na uchodźców (wobec 164 w 2018 roku). Również liczba przestępstw wymierzonych w lewicowych ekstremitów spadła o 17,7% do 93 (wobec 113 rok wcześniej).

CZYTAJ TAKŻE: Neonazista sprawcą ataku na synagogę w Halle

Zobacz również: Niemcy: dwa ataki na lokale w Hanau, zastrzelono 9 osób

Kresy.pl / nytimes.com