Niemcy: proimigrancki emeryt eksmitowany z mieszkania komunalnego. Jego miejsce zajmie 6 imigrantów

Na początku maja Sąd Rejonowy w Nürtingen postanowił, że proimigrancki 75-l emeryt Klaus Roth musi opuścić mieszkanie komunalne do końca września, aby mogło wprowadzić się do niego co najmniej 6 ubiegających się o azyl imigrantów.

Według wyroku sądu jasne jest, że rozwiązanie umowy najmu jest problematyczne (…) ale nie przeważa to w uznaniu uzasadnionych interesów właściciela – dziennik Bild cytował uzasadnienie wyroku.

Tłem sprawy jest decyzja powiatu Esslingen z zeszłego roku. Jednej z wiosek zamieszkiwanej przez ok. 3800 osób przydzielono 40 imigrantów ubiegających się o azyl. Lokalna rada postanowiła następnie, że część z nich ulokowana zostanie w liczącym 150 metrów kwadratowych mieszkaniu Rotha. Emeryt powinien mieć umożliwione wynajęcie mniejszego mieszkania.

Urzędy w odpowiedzi na zapytania mediów dotyczące tej sprawy, zbywały je frazesami o „solidarności komunalnej” oraz spełnianiu wymogów prawnych dotyczących „równego podziału uchodźców do gmin”.

Roth i jego partnerka na początku odmówili opuszczenia lokalu. W efekcie gmina podała ich do sądu z żądaniem przekazania sześciopokojowego mieszkania. Uzasadniła to „wypełnianiem zadań prawa publicznego”. Decyzją sądu na ich miejsce wprowadzi się co najmniej 6 imigrantów.

Roth, który miał kilka udarów i cierpi na astmę oraz cukrzycę, musi teraz opuścić mieszkanie do 30 września. Według lokalnych mediów emeryt jest dobrze znany w wiosce. Ostatnimi czasy pomagał jako kierowca klubu pielęgniarskiego i opiekował się seniorami. W 2015 roku działał w grupie proimigranckiej.

Kresy.pl / jungefreiheit.de