Niemcy: Kolejna wygrana AfD. Partia ma pierwszego burmistrza

Od 2015 r. Wasyl Andrijiw wykłada prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Równocześnie pracuje jako wykładowca na uniwersytecie we Lwowie. W maju do sądu na Ukrainie trafił akt oskarżenia w jego sprawie. Jest oskarżony o posługiwanie się fałszywymi dyplomami i o oszustwo. Wykorzystując (zmyślone) stopnie naukowe do pracy na uczelniach wyższych dostał ok. 700 tys. hrywien dopłat (ok. 77 tys. zł) - podkreśla serwis Frontstory.pl w materiale z 28 czerwca br.

Sprawę Andrijiwa ujawniły najpierw ukraińskie media. Jego działalność na Ukrainie opisali w maju br. dziennikarze NGL.media.