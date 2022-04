Mołdawia oskarża rosyjską armię o rekrutowanie mieszkańców Naddniestrza

Podczas obchodów 12. rocznicy rozbicia się Tu-154M z polską delegacją zmierzającą do Smoleńska na obchody zbrodni katyńskiej Jarosław Kaczyński nawiązał do dociekań na temat przyczyny tego wypadku. "Bo była rzeczywiście katastrofa, ale czy tylko katastrofa, czy zwykły wypadek, zbieg okoliczności. Wielu z nas wiedziało, że to nie jest prawda. Ale mieć przeczucie, przekonanie, nawet najgłębsze przekonanie, a mieć dowody, zamkniętą odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do tej tragedii, to wielka różnica, która ma znaczenie nie tylko w tej sferze, która dotyczy wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialności, ale to także różnica moralna" - mówił prezes PiS dodając, że w ciągu ostatnich trzech lat, gdy obchody rocznicy uniemożliwiała pandemia, nastąpiła w tej kwestii "wielka zmiana".

Jarosław Kaczyński przekonywał, że zbieranie dowodów w sprawie katastrofy wymagało czasu. "Praca trwała długo, może za długo, ale z obiektywnych powodów. Dziś wiemy, co się stało, mamy tę odpowiedź. Pełną, konsekwentną, odpowiadającą na pytania i zweryfikowaną przez ośrodki także poza Polską" - mówił Jarosław Kaczyński zapowiadając przedstawienie "w najbliższych dniach, tygodniach" tych ustaleń opinii publicznej. "Chciałem to w 12. rocznicę katastrofy, zbrodni, zamachu, państwu powiedzieć" - dodawał prezes PiS.