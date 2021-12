Krasnosielski pozostanie prezydentem nieuznawanego Naddniestrza

Grodziscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który w części ładunkowej pojazdu przewoził 7 obywateli Iraku. 25-latek próbował uniknąć kontroli drogowej. Pasażerowie w wieku od 21 do 32 lat po przesłuchaniach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Obywatel Ukrainy w żyrardowskiej prokuraturze usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy i umożliwienia pobytu w naszym kraju innym osobom, a także niezatrzymania się do kontroli. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące - poinformowała policja w poniedziałek.

Grodziscy policjanci patrolowali w niedzielę po 20.00 rejon baranowskiej gminy. Zwrócili uwagę na podejrzany pojazd dostawczy z zasłoniętymi tylnymi szybami, stojący na terenie jednego z parkingów. Funkcjonariusze podjęli obserwację auta i jego pasażerów. Gdy samochód nagle szybko wyjechał na autostradę, policjanci natychmiast postanowili go zatrzymać i sprawdzić. Mimo wydawanych poleceń do zatrzymania, kierowca jechał dalej i policjanci musieli zajechać mu drogę. Podczas kontroli okazało się, że w części ładunkowej renault jest 7 mężczyzn, którzy leżą na podłodze. Policjanci szybko ustalili, że są to obywatele Iraku, którzy na terenie naszego państwa przebywali nielegalnie. Chcieli dostać się do Niemiec. Wszyscy pasażerowie pojazdu zostali przewiezieni do komendy na dalsze czynności. 25-letni obywatel Ukrainy kierujący samochodem trafił do policyjnej celi, a jego auto na parking depozytowy.

Nielegalni imigranci w wieku od 21 do 32 lat po przesłuchaniach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Żyradowie zarzuty organizowania przekraczania granicy wbrew przepisom oraz umożliwienia pobytu na terytorium naszego państwa 7 obywatelom Iraku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.