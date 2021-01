Migracja Ukraińców do Polski – KresyTV#3

W sobotę na kanale Kresy TV ukazał się kolejny film, w którym nasi redaktorzy rozmawiali o politycznych aspektach migracji Ukraińców do Polski.

„W latach 2015-2016 rząd Prawa i Sprawiedliwości hucznie oświadczał, że w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy rządzącej zahamuje zjawisko masowej imigracji. Niejako bocznymi drzwiami mamy do czynienia z imigracją z Ukrainy, rząd zwraca uwagę, że są to imigranci bliżsi nam kulturowo, ale jest to zjawisko ciągle szkodliwe”- mówił Mateusz Pławski.

„Zasadniczym problemem jeśli chodzi o to zagadnienie jest to, że trudno precyzyjnie oszacować z jakimi liczbami imigrantów zarobkowych mamy w tym przypadku do czynienia” – przekazuje Marek Trojan.

