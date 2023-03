Mieszkania dla ukraińskich lekarzy we Włoszczowej

W czwartek 23 marca do użytku oddano sześć lokali przeznaczonych dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy.

Dom to dar od jednej z lekarek i jej siostry, które dziesięć lat temu postanowiły przekazać go Caritas Diecezji Kieleckiej na cele społeczne.

– Przez długi czas nie wiedzieliśmy na co go przeznaczyć. Był on za mały, by otworzyć w nim większą placówkę, jak chociażby ośrodek zdrowia. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, a do naszego kraju zaczęli napływać uchodźcy narodził się pomysł, by zorganizować w tym budynku mieszkania dla lekarzy z Ukrainy – informuje ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas.

Budynek ma łączną powierzchnię 400 m2. Przeszedł gruntowny remont, w wyniku czego powstało sześć mieszkań. W tej chwili trzy rodziny czekają na wprowadzenie.