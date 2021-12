Michnik o Jaruzelskim: zawsze był polskim patriotą, bez niego nic by nie było [+VIDEO]

Obywatele Kuby zostali na Białorusi oszukani złudną wizją przedostania się do UE - poinformował niezależny kubański serwis CiberCuba. Podkreślono, że imigranci skarżyli się na brutalne traktowanie przez białoruskie władze. "Pewnego dnia musieliśmy przejść przez granicę, uciekając przed ciosami zadawanymi nam przez białoruską milicję. Funkcjonariusze polskiej policji pomogli nam uciec (...) otwierając w ogrodzeniu granicznym dziurę, przez którą przeszliśmy na ich stronę" - poinformował jeden z imigrantów. Imigrant zaznacza, że ostatecznie polska policja przetransportowała ich w inne, bezpieczne miejsce na granicy. Następnie skierowano ich z powrotem na Białoruś.

Portal CiberCuba poinformował, że siedmiu przebywających przy granicy Białorusi z Polską kubańskich migrantów zapłaciło przemytnikom po 3 tys. dolarów, by prowadzącym przez Rosję szlakiem dostać się do UE - podał PAP we wtorek. Imigranci mieli być po drodze bici przez białoruskie służby.

Siedmiu koczujących przy polskiej granicy Kubańczyków, trafiło tam przez Rosję. Medium zwraca uwagę, że co roku 25 tys. Kubańczyków dociera do tego kraju. Nie posiadają wiz, a jedynie prawo do trzymiesięcznego pobytu.