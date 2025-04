Media: UE i Wielka Brytania podpiszą nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie

Unia Europejska i Wielka Brytania chcą zawrzeć nowe porozumienie o strategicznym partnerstwie, które ma się opierać na zasadach wolnego handlu, współpracy międzynarodowej oraz wspólnym wsparciu dla Ukrainy – wynika z projektu dokumentu, do którego dotarł portal EURACTIV. To przejaw obaw dotyczących polityki Donalda Trumpa po jego powrocie do Białego Domu.

W trakcie zaplanowanego na 19 maja szczytu obie strony mają przedstawić wspólną wizję “strategicznego partnerstwa”, opartą na “bezpieczeństwie, ochronie i dobrobycie wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii i UE” – czytamy w roboczej wersji deklaracji, którą opisuje we wtorek serwis EURACTIV.

Trzystronicowa preambuła o charakterze geopolitycznym, przygotowana przez Londyn i obecnie redagowana przez państwa członkowskie UE, wskazuje na chęć zacieśnienia współpracy z Europą – ocenia medium.

Premier Starmer, zapowiadając “reset” stosunków z UE, dąży do porozumienia, które umożliwiłoby brytyjskiemu przemysłowi obronnemu dostęp do europejskich programów zbrojeniowych. Choć podkreśla, że Wielka Brytania nie musi wybierać między współpracą z UE a USA, to zależy mu na budowaniu relacji handlowych z obydwoma partnerami.

Projekt porozumienia podkreśla przywiązanie do “wolnego i otwartego handlu”, “rozwoju międzynarodowego” i uznaje multilateralizm za “kluczowy”, co może być odczytywane jako sprzeciw wobec polityki Trumpa, który ogranicza udział USA w organizacjach międzynarodowych, nakłada wysokie cła i ogranicza pomoc zagraniczną.

Zarówno UE, jak i Wielka Brytania potwierdzą również “wsparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach”, co bezpośrednio kontrastuje z propozycją administracji USA dotyczącą uznania Krymu za część Rosji.

Wspólne działania mają obejmować również kwestie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy oraz współpracę w walce z nielegalną migracją. Na szczycie ma zostać podpisany także dokument określający obszary dalszych rozmów, obok kluczowego porozumienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. UE liczy też na uregulowanie kwestii związanych z obowiązującymi umowami brexitowymi, rybołówstwem i mobilnością młodzieży.

Projekt deklaracji ma trafić pod dyskusję ambasadorów Unii Europejskiej już 30 kwietnia.

