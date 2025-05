Media: Politycy z Niemiec spotykają się potajemnie z wysłannikami Kremla w Baku

Minionej doby w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wydali trzy decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Strażnicy graniczni z Placówki SG w Tarnowie, podczas patrolowania ulic miasta, wytypowali do kontroli cudzoziemca, obywatela Bangladeszu, który przebywał w Polsce nielegalnie aż 803 dni. Mężczyzna pracował w gastronomii na terenie Poznania, wczoraj udał się w odwiedziny do znajomych i nim do nich dotarł, wpadł w ręce mundurowych. Teren Placówki SG w Tarnowie opuścił z decyzją o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen przez sześć miesięcy.