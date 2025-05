Sejm przegłosował podwyższenie zasiłku pogrzebowego

W piątek Sejm zdecydował o podwyżce zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł. Ustawa w tej sprawie trafi teraz do Senatu.

9 maja 2025 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości zasiłku pogrzebowego z kwoty 4 tys. zł do kwoty 7 tys. zł. To wzrost o 75 proc.

ℹ️ #Sejm przyjął przygotowaną w @MRPiPS_GOV__PL ustawę podnoszącą wysokość zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł 🤝 Kwota zasiłku nie była zmieniana od 2011 r.

👉 Ustawa przewiduje również waloryzację zasiłku pogrzebowego, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia… pic.twitter.com/0JItRj0i4j — Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) May 9, 2025

Ustawa, której projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakłada waloryzację świadczenia. Kwota zasiłku pogrzebowego podlegać będzie waloryzacji od 1 marca w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 proc. w roku poprzednim. Brak corocznej waloryzacji ma przeciwdziałać wzrostowi cen usług pogrzebowych.

Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodu i będzie mógł być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty (m.in. transport zwłok z zagranicy).

Kwota zasiłku pogrzebowego do tej pory była niezmienna od 2011 r. i wynosi 4 tys. zł.

– „Podwyższenie zasiłku pogrzebowego to absolutna konieczność i wywiązanie się z obietnicy wyborczej Lewicy. Dziś ją realizujemy” – mówiła w Sejmie w środę, podczas dyskusji nad projektem, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podkreśliła, że obecna kwota w wysokości 4 tys. zł jest zdecydowanie zbyt niska, by pokryć koszty pochówku, w związku z czym pogrzeb wiąże się dla wielu osób z koniecznością zaciągania kredytów – „Tę sytuację niegodną odpowiedzialnego państwa należy jak najszybciej zmienić” – podkreśliła. Stwierdziła też, że zmiana wysokości zasiłku to naprawienie błędu sprzed 14 lat, „gdy w imię ślepego fiskalizmu zasiłek został drastycznie obniżony” – „Koszty podniesienia tego świadczenia nie są tak wielkie. Szacowane są na maksymalnie 2 mld zł w skali roku” – dodała.

Wiceszef MRPiPS Sebastian Gajewski wyjaśnił z kolei w środę, skąd propozycja wysokości zasiłku w kwocie 7 tys. zł. – „To kwota, która pozwala na pokrycie skromnego pogrzebu w znaczeniu wąskim, czyli w znaczeniu, które przyjmuje ZUS, a zatem pewnych uzasadnionych obyczajami, tradycją, czynności zmierzających do pożegnania osoby zmarłej do momentu złożenia ciała do grobu” – powiedział – „Przy takim rozumieniu kosztów pogrzebu te 7 tysięcy zł na bardzo skromny pogrzeb starczy” – dodał.

Zobacz także: MRPiPS ogłosiło program skrócenia czasu pracy – 6 godzin pracy dziennie albo 3-dniowy weekend

Kresy.pl/gov.pl