Media: KTO Rosomak w peruwiańskim przetargu

Doniesienia medialne wskazują, że resort obrony Peru otrzymał pięć ofert w programie kołowych transporterów opancerzonych. Jedną z nich jest KTO Rosomak.

Południowoamerykański serwis SA Defensa podał w piątek, że resort obrony Peru autoryzował rozpoczęcie programu zakupu nowych kołowych transporterów opancerzonych w układzie napędowym 8×8. KTO Rosomak miał się znaleźć wśród pięciu ofert.

Peru’s (🇵🇪) @MindefPeru has authorized the beginning of the 8×8 AFV competition for the Army.

The competition will decide whom will supply a batch of 30x units of 8×8 armored vehicles for troop transport, with a budget of $60 million.

— SA_Defensa (@SA_Defensa) April 21, 2023