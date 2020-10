Kazachski gangster chce ukarać Borata

Arman Dżumageldijew, znany w kazachstańskich kręgach kryminalnych jako „Dziki” wzywa do ukarania brytyjskiego komika Sachy Barona Cohena.

Wszystko w związku z pracami Cohena nad drugą częścią przygód Borata Sagdijewa – fikcyjnego dziennikarza z Kazachstanu, który znów ruszy w podróż po USA by zaczepiać i śmieszyć bądź żenować napotkanych Amerykanów, tych znanych, i tych mniej znanych. Już po premierze pierwszej części, której pełny tytuł był po bizantyjsku został rozwinięty do formuły „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” w kraju pochodzenia fikcyjnej postaci wybuchły liczne protesty, łącznie z groźbami władz środkowoazjatyckiej republiki ostrzegających, że pozwą do sądu producenta i odtwórcę głównej roli. Uznały one, że obraz Kazachstanu ukazany w filmie szkodzi wizerunkowi tego państwa. Po 14 latach druga część także wzbudza w nim kontrowersje.

Jak podała agencja informacyjna Fergana News tym razem krytykę wyraził nie instytucjonalny lecz „kryminalny autorytet”. Arman Dżumageldijew „Dziki” uważa bowiem, że kolejna część przygód Borata znów będzie ośmieszać jego kraj. Jak napisał na Instagramie przedstawiciel kazachstańskiego półświatka, obecnie stara się on ustalić miejsce zamieszkania Sachy Barona Cohena, znanego z niezbyt wybrednego poczucia humoru.

„Jeśli jest u was jakaś konkretna informacja o Boracie napiszcie do mnie. Dodam, że nie jestem <<supermenem>>. Jest rosyjskie przysłowie: <<Jeden w polu to nie żołnierz>>. Niech wszyscy Kazachowie – tak za granicą jak i w domu zjednoczą się i ukarzą Borata, który obraża nasz kraj” – napisał Dżumageldijew.

Rychła premiera drugiej części „Borata” wzbudziła sprzeciw nie tylko kazachstańskiego gangstera. Fergana News twierdzi, że wśród kazachskich użytkowników portali społecznościowych coraz popularniejszy staje się hashtag #cancelBorat.

fergana.news/kresy.pl