Książę Arabii Saudyjskiej Mohammed ibn Salman został oskarżony o wysłanie grupy uderzeniowej do Kanady w celu zabicia byłego saudyjskiego urzędnika wywiadu – poinformowało w piątek BBC.

Jak poinformowało w piątek BBC, Mohammed ibn Salman następca tronu w Arabii Saudyjskiej został oskarżony o wysłanie do Kanady zabójców w celu zlikwidowania byłego saudyjskiego członka wywiadu.

Plan zabicia Saada al-Jabriego miał być realizowany wkrótce po zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w Turcji, podaje portal powołując się dokumenty sądowe złożone w USA. Jabri, były członek administracji Arabii Saudyjskiej, udał się na wygnanie trzy lata temu.

Od tamtej pory jest objęty ochroną prywatną w Toronto. Domniemany spisek nie powiódł się po tym, jak kanadyjscy funkcjonariusze graniczni stali się podejrzliwi wobec wysłanego oddziału, gdy ten próbował wjechać do kraju na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto, wynika z dokumentów sądowych.

61-letni Jabri był przez lata kluczowym pośrednikiem między brytyjskim MI6 a innymi zachodnimi agencjami szpiegowskimi w Arabii Saudyjskiej. 106-stronicowa nieudowodniona skarga złożona w Waszyngtonie oskarża księcia o usiłowanie zamordowania Jabriego w celu „uciszenia go”.

Sam Jabri twierdzi, że jest w posiadaniu niewygodnych informacji. Przekonuje, że obejmują one rzekomą korupcję i nadzorowanie zespołu osobistych najemników oznaczonych jako Tiger Squad.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Członkowie oddziału mieli być zamieszani w zabójstwo dziennikarza Chaszukdżiego, który został zabity w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule w 2018 roku.

„Niewiele miejsc zawiera bardziej wrażliwe, upokarzające i potępiające informacje o oskarżonym ibn Salmanie niż umysł i pamięć doktora Saada – z wyjątkiem być może nagrań, które wykonał doktor Saad” – przekazuje BBC.

Po ucieczce z Arabii Saudyjskiej przed czystką dokonaną przez księcia w 2017 roku Jabri udał się do Kanady przez Turcję. Twierdzi, że Mohammed ibn Salman wielokrotnie starał się o przetransportowanie go do Arabii Saudyjskiej, wysyłając nawet prywatne wiadomości, w tym takie, które brzmiały: „Z pewnością do ciebie dotrzemy”.

Zobacz też: Arabia Saudyjska odbiera Palestyńczykom prawo do bronienia się

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jabri oskarża księcia o usiłowanie zabójstwa pozasądowego z naruszeniem amerykańskiej ustawy o ochronie ofiar tortur oraz z naruszeniem prawa międzynarodowego.

Kanadyjski federalny minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair poinformował, że nie może komentować konkretnego przypadku, ale przekonywał, że rząd jest świadomy incydentów, w których osoby z innych państw próbowały monitorować, zastraszać lub grozić Kanadyjczykom i mieszkającym w Kanadzie.

„Jest to całkowicie niedopuszczalne i nigdy nie będziemy tolerować zagranicznych podmiotów zagrażających bezpieczeństwu narodowemu Kanady lub bezpieczeństwu naszych obywateli i mieszkańców. Kanadyjczycy mogą być pewni, że nasze agencje ochrony posiadają umiejętności i zasoby niezbędne do wykrywania, badania i reagowania na takie zagrożenia” – zaznaczył.

„Zawsze będziemy podejmować niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Kanadyjczykom i mieszkańcom Kanady i zachęcamy ludzi do zgłaszania wszelkich takich zagrożeń organom ścigania”.

Zobacz też: Reuters: Arabia Saudyjska chce zabrać Rosji odbiorców ropy naftowej

Kresy.pl/BBC