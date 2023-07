Kaczyński: Polscy rolnicy nie mają szans konkurować z Ukrainą

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w piątkowych wywiadzie został zapytany o kroki rządu jeśli unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika nie zostanie przedłużony po 15 września.

Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas wywiadu w Polskim Radiu 24 został zapytany o kroki rządu jeśli unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika nie zostanie przedłużony po 15 września. „Jeżeli tak się stanie, to będziemy musieli tutaj po prostu podjąć decyzję. Indywidualną, ale sądzę, że podejmą ją także inne państwa wschodniej flanki, co znaczy po prostu kontynuować tę blokadę”.

„To jest coś czego po prostu nie możemy poświęcić i nasi ukraińscy przyjaciele powinni sobie zdawać z tego sprawę. My twardo bronimy ich interesów, tych podstawowych. Chcemy, żeby oni tę wojnę wygrali. Wszystko robimy, żeby wygrali, żeby znaleźli się w NATO, ale oni też muszą nasze interesy brać pod uwagę” – mówił.

Według Kaczyńskiego rząd chce uniknąć „błędu, który został popełniony na początku”.

„Wtedy też zakładaliśmy, że to będzie tranzyt i tak nas zapewniono a w istocie doszło do dużej ilości różnych transakcji, które bardzo uderzyły w polskie rolnictwo i można powiedzieć w jakiejś mierze zdestabilizowały”.

„My w konkurencji bezpośredniej z krajem, które ma ogromne obszary czarnoziemu i strukturę rolnictwa zupełnie inną niż nasza, pod wieloma względami efektywniejszą, po prostu nie mamy żadnych szans” – dodał.

Niewykluczone, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znudził się partnerami z PiS i gra już na nowe otwarcie polityczne w Polsce – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, w kontekście sporu o przedłużenie unijnego moratorium na import ukraińskiego zboża.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska nie otworzy granicy z Ukrainą dla produktów zbożowych po wygaśnięciu 15 września moratorium Komisji Europejskiej. Podobnie deklarują przedstawiciele rządów Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii, które również obejmuje unijny zakaz sprowadzania ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Pięć państw podkreśla, że moratorium powinno zostać przedłużone do końca tego roku. Temu stanowisku zdecydowanie przeciwstawia się Ukraina, a działania Polski skrytykowali już premier Denys Szmyhal oraz prezydent Wołodymyr Zełenski. Wkrótce okazało się, że strona ukraińska może w tym względzie liczyć na poparcie Niemiec i Francji, a także innych krajów.

W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, jeden z polskich urzędników zaangażowanych w rozmowy z Ukrainą w sprawie zboża powiedział, że strona polska przypomina prezydentowi Zełenskiemu, że Polska wciąż jest krajem rolniczym, a działania Kijowa uderzają w nasze interesy ekonomiczne.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak zwraca uwagę „DGP”, Zełenski najwyraźniej tego nie dostrzega i jest zdeterminowany, by zmusić Polskę do zniesienia zakazu obrotu ukraińskim zbożem po 15 września. W czasie niedawnej wizyty polskiego prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie oświadczył, że obiecała mu to szefowa KE, Ursula von der Leyen.

„Jeśli te informacje się potwierdzą, w środku kampanii wyborczej w Polsce Zełenski – korzystając z podziałów w UE – otworzy nowy front sporu Zjednoczonej Prawicy z Brukselą i krajami starej Unii” – czytamy w artykule. „Niewykluczone, że znudził się partnerami z PiS i gra już na nowe otwarcie polityczne w Polsce” – zaznaczono.

Jak pisaliśmy, tydzień temu ukraiński premier Denys Szmyhal zaatakował Polskę za chęć przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy. „W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża ukraińskiego do UE. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. Zachęcamy naszych partnerów i Komisję Europejską do zapewnienia niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów rolnych do UE. To akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale ze światem, który polega na naszym zbożu” – oświadczył Szmyhal.

Kresy.pl/Polskie Radio 24