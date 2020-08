Izolacja i kwarantanna zostaną skrócone do 10 dni. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu

Czas odbywania kwarantanny lub izolacji w związku z zakażeniem bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem zostanie skrócony do 10 dni. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu – nie będzie obowiązywało vacatio legis – zadeklarował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rząd ogłosił w czwartek, że zmianie ulegną przepisy dotyczące izolacji i kwarantanny powiązanej z koronawirusem. Zostaną skrócone do 10 dni. Podkreślono także, że przepisy będą obowiązywać dzień po ogłoszeniu – nie będzie stosowane vacatio legis.

„Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji. Dziś przedstawimy pakiet tych rozwiązań. będzie to skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni, skrócenie okresu izolacji do 10 dni.” – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek na Twitterze.

„Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny” – tłumaczył minister na konferencji prasowej.

„Drugim novum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów” – dodał minister.

„Testy są ważnym zagadnieniem, w kontekście przygotowania do drugiej fali pandemii. Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań musimy mieć przygotowaną infrastrukturę, aby wykonywać testy, tam gdzie one są niezbędne” – wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Podkreślono, że zmiany będą dotyczyły także zwalniania zakażonych pacjentów z izolacji. „U znacznej części osób zwalnianie z izolacji będzie oparte nie o wykonanie testu molekularnego, ale o ocenę stanu klinicznego pacjenta” – podkreślił minister.

Osoby przebywające na kwarantannie, które miały styczność z osobą zakażoną, lecz nie będą miały objawów klinicznych, zostaną automatycznie zwolnione z kwarantanny. W przypadku osób, które będą miały objawy, konieczny będzie kontakt z lekarzem.

W piątek minister zdrowia zadeklarował, że w przypadku nowych przepisów nie będzie obowiązywało vacatio legis, zaś zmiany wejdą w życie dzień po ogłoszeniu.

„W związku z licznymi uwagami pojawiającymi się w trakcie konsultacji rozporządzeń dot. zmiany zasad odbywania izolacji i kwarantanny zrezygnujemy z vacatio legis – przepisy będą obowiązywać dzień po ogłoszeniu” – napisał minister zdrorwia na Twitterze.

https://t.co/aARwB9GSc8 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) August 28, 2020

Była to odpowiedź szefa resortu zdrowia na komentarz jednego z użytkowników Twittera, który podkreślił, że w izolacji przebywa już siódmy tydzień. Zadał pytanie, czy w jego przypadku dwa dodatkowe tygodnie w izolacji – do momentu wejścia w życie nowych przepisów – są konieczne.

