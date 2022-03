Minister zdrowia: Pacjenci z Ukrainy nie będą przyjmowani poza kolejnością

Weryfikujemy wszystkie sygnały, dzwonimy do szpitali, gdzie rzekomo miało dojść do sytuacji, w której pacjent z Ukrainy miał być przyjęty szybciej niż obywatel Polski – oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez Fakt. Stwierdził, że nie został potwierdzony ani jeden taki przypadek.

Adam Niedzielski odniósł się do informacji sugerujących, że pacjenci z Ukrainy będą leczeni poza kolejnością. „My te wszystkie pojawiające się sygnały weryfikujemy, dzwonimy do szpitali, gdzie rzekomo miało dojść do sytuacji, że pacjent z Ukrainy był szybciej przyjęty niż obywatel Polski. Ani jeden przypadek nam się nie potwierdził. Każdy, bez względu na narodowość jest obsługiwany tak samo profesjonalnie” – oświadczył.

„Decydującym warunkiem o przyjęciu do szpitala, czy też tylko do lekarza jest stan zdrowotny pacjenta” – dodał.

Minister zdrowia został zapytany o to, ilu obywateli ukraińskich przebywa aktualnie w polskich szpitalach. „W szpitalach mamy około dwóch tysięcy osób, z czego ponad połowa to dzieci” – odpowiedział.

Powiedział, że „w tej chwili dla pacjentów z Ukrainy mamy gotowych 13 tysięcy miejsc w 120 szpitalach w całej Polsce”. „Na razie nie ma aż takiej presji, by były one wykorzystywane” – dodał.

Przypomniał, że „w specustawie, która od soboty obowiązuje, wskazane jest, że wszystkie wydatki na leczenie pacjentów z Ukrainy niezależnie czy na poziomie POZ, specjalistyki czy szpitalnictwa są refundowane. Oznacza to, że NFZ płaci za wszystko i otrzyma z tego tytułu pokrycie z budżetu państwa”.

W Dzienniku Ustaw w sobotę została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. W Dzienniku Ustaw opublikowano także komunikat ministra cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych, które umożliwiają stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy (nadawanie numeru PESEL). Komunikat ministra określa termin wdrożenia rozwiązań technicznych na dzień 13 marca 2022 r. Na dzień 16 marca 2022 r. ustanowiono zaś termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków.

W środę Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Przyjęta w środę specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny jest również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy zyskali możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

W nocy z piątku na sobotę specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą mają zostać objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka przewiduje objęcie pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy.

fakt.pl / Kresy.pl