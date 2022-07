ISW: Kreml mobilizuje gospodarkę na przedłużoną wojnę na Ukrainie

Kreml przygotowuje grunt pod niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną wojnę na Ukrainie. Przewidziano przepisy zmuszające firmy do pracy na rzecz sił zbrojnych nawet w nocy i święta państwowe – podaje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjskie władze zgłosiły w czwartek projekt zmiany przepisów o zaopatrzeniu armii, który wprowadziłby „specjalne środki w sferze gospodarczej”, zmuszające firmy – zarówno prywatne, jak i państwowe – do zaopatrywania rosyjskich „specjalnych operacji wojskowych i antyterrorystycznych” – informuje ISW.

Przewidywana nowelizacja obejmuje zakaz odrzucania przez firmy państwowych kontraktów dotyczących takich operacji. Pozwoli także Kremlowi na zmianę umów podpisanych przez pracowników, na przykład po to, by zmusić ich do pracy w nocy lub w święta państwowe.

W opisie projektu stwierdzono, że „specjalna operacja wojskowa” (Rosja określa w ten sposób wojnę na Ukrainie) pokazała braki w zaopatrzeniu armii, zwłaszcza niedobory materiałów potrzebnych do naprawy sprzętu wojskowego, w związku z czym urzędnicy muszą „skupić swoje wysiłki na określonych gałęziach gospodarki”.

„Władimir Putin prawdopodobnie mobilizuje rosyjską gospodarkę i przemysł w celu podtrzymania trwającego wysiłku wojennego, lecz jeszcze nie podjął równoległych działań w celu zmobilizowania personelu wojskowego” – pisze ISW.

Kreml podejmuje tymczasem kroki, by włączyć zajętą przez wojska rosyjskie Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze na Ukrainie bezpośrednio do systemu energetycznego Rosji. ISW podkreśla, że byłoby to złamanie wcześniejszych zapewnień rosyjskich urzędników, że elektrownia będzie w dalszym ciągu sprzedawać prąd Ukrainie.

Zdaniem analityków Rosjanie mogą przeprowadzić prowokację w zaporoskiej elektrowni, a następnie próbować oskarżyć o te działania Ukraińców i zarzucić im złe zarządzanie instalacjami nuklearnymi, co byłoby pretekstem do przejęcia pełnej kontroli nad elektrownią przez Rosję.

understandingwar.org / Kresy.pl