Iran przyznał dostęp do monitoringu w obiektach jądrowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Iran zezwoli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na sprawdzenie kamer monitorujących w irańskich obiektach jądrowych po niedzielnych rozmowach z szefem MAEA Rafaelem Grossi, według szefa irańskiego organu ds. energii atomowej i wspólnego oświadczenia, o którym donosi Reuters.

Rozmowy z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej miały na celu złagodzenie impasu między Teheranem a Zachodem, gdy grozi to eskalacją i zaprzepaszczeniem negocjacji w sprawie wznowienia irańskiego porozumienia nuklearnego.

MAEA poinformowała w tym tygodniu, że nie osiągnięto postępów w dwóch kluczowych kwestiach: wyjaśnianiu śladów uranu znalezionych w starych, niezgłoszonych miejscach i uzyskiwaniu pilnego dostępu do sprzętu monitorującego, aby agencja mogła nadal śledzić części irańskiego programu nuklearnego zgodnie z porozumieniem z 2015 roku.

„Zgodziliśmy się na wymianę kart pamięci w aparatach agencji”, powiedział Mohammad Eslami, który kieruje Irańską Organizacją Energii Atomowej (AEOI). Inspektorzy MAEA mogą serwisować zidentyfikowany sprzęt i wymieniać nośniki danych, które będą przechowywane pod wspólnymi pieczęciami MAEA i AEOI w Islamskiej Republice Iranu.

„Te raporty były oficjalnym potwierdzeniem tego, co mówimy już od dłuższego czasu: Irańczycy bez przeszkód posuwają się naprzód w projekcie nuklearnym” – powiedział premier Izraela Naftali Bennett w wypowiedziach telewizyjnych w niedzielę. Iran twierdzi, że jego program nuklearny jest pokojowy.

Od czerwca wstrzymano rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na temat przywrócenia zgodności z umową. Waszyngton i jego europejscy sojusznicy wzywają administrację prezydenta Ebrahima Raisi, która objęła urząd w sierpniu, do powrotu do rozmów. Na mocy porozumienia z 2015 r. między Iranem a państwami zachodnimi Teheran zgodził się na ograniczenia swojej działalności nuklearnej w zamian za zniesienie sankcji.

Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z umowy w 2018 roku, ponownie wprowadzając dotkliwe sankcje gospodarcze. Iran odpowiedział od 2019 r., łamiąc wiele podstawowych ograniczeń umowy, takich jak wzbogacanie uranu do wyższej czystości, co zbliża go do tego, który nadaje się do użycia w broni jądrowej.

Kresy.pl/Reuters