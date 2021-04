Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris złożył pozew przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych [+VIDEO]

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w imieniu członków organizacji „Żołnierze Chrystusa” złożył w czwartek pozew przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

W czwartek Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris poinformował, że w imieniu członków organizacji „Żołnierze Chrystusa”, złożył w czwartek pozew przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Zdaniem instytutu w mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych głównie wymierzonych w polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji „Żołnierze Chrystusa”, pomówionej przez Ośrodek. „Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do ranienia i zabijania przeciwnika” – czytamy.

Według Ordo Iuris OMZRiK na swoim profilu na Facebooku pomawiał także inne osoby. „Szczeciński radny Dariusz Matecki był oskarżany o rzekome doprowadzenie do sytuacji, w której nawoływano do zabicia dziennikarki. Pomawiano go również o znieważanie muzułmanów i uchodźców oraz o prowadzenie „skrajnie prawicowej machiny propagandowej rozpowszechniającej od lat treści rasistowskie, homofobiczne i antyunijne” oraz „dziesiątek stron nawołujących do nienawiści na tle wyznania i pochodzenia”. Dariusz Matecki miałby również utrzymywać kontakty z brytyjskim rasistą współpracującym z organizacjami terrorystycznymi oraz wymieniać z nim informacje dotyczące działalności przestępczej. Polityka nazwano też „pupilkiem” ministra sprawiedliwości, znanego, rzekomo, z homofobii” – zwraca uwagę Instytut.

„Od wielu miesięcy do Instytutu napływają zgłoszenia, prośby o reakcję, w związku z kampanią nienawiści, której ofiarami nierzadko padają osoby całkowicie niewinne, których wypowiedzi zostały przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zmanipulowane albo wymyślone. W związku z tym, że działania prawne, które mogą być w tej sprawie podejmowane, napotykają na wiele trudności, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na przeciwdziałanie tej przemocy internetowej” – podkreślił adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

