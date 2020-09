Holandia i Estonia wspólnie zamówiły pojazdy UGV od Milrem Robotics

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI) podpisało porozumienie w sprawie wspólnych zamówień z władzami holenderskimi w celu zamówienia łącznie siedmiu bezzałogowych pojazdów naziemnych THeMIS (UGV) od Milrem Robotics, wiodącego producenta robotyki i systemów autonomicznych w Europie.

Jak poinformowała we wtorek witryna internetowa producenta systemów autonomicznych Milrem Roborics, Estonia i Holandia porozumiały się co do wspólnego zakupu pojazdów naziemnych THeMIS.

Milrem Robotics dostarczy cztery pojazdy THeMIS nabyte przez Królewską Armię Holenderską w najbliższych miesiącach. Estońskie Siły Obronne (EDF) otrzymają w tym miesiącu trzy pojazdy.

Zgodnie z umową Milrem Robotics został integratorem systemów, który oprócz dostaw pojazdów wykona również integrację technologii firm trzecich, w tym systemów uzbrojenia.

„Cieszymy się, że bezzałogowe pojazdy naziemne opracowane przez estońską firmę w ramach projektu badawczo-rozwojowego w dziedzinie obronności wspieranego przez estońskie Ministerstwo Obrony mogą być teraz używane przez nasze siły zbrojne” – powiedział Ivar Janson, kierownik ds. pojazdów w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych. „Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że znaleźliśmy wspólną płaszczyznę z naszymi holenderskimi partnerami w celu przeprowadzenia wspólnego projektu badawczo-rozwojowego i zakupów” – dodał.

„Cieszymy się, że możemy zacieśnić naszą współpracę z Milrem Robotics poprzez zwiększenie naszej floty do sześciu pojazdów THeMIS we wspólnych wysiłkach z estońskim ministerstwem obrony. Do tej pory THeMIS był z powodzeniem wykorzystywany do badań i eksperymentów przez jednostki operacyjne 13 Lekkiej Brygady w Szkocji, Niemczech, Holandii oraz podczas ćwiczeń w Austrii. Cztery dodatkowe pojazdy THeMIS ze zdalnie sterowanym systemem uzbrojenia obsługiwanym przez żołnierza daje nam możliwość dalszego rozwijania koncepcji zwiększania siły bojowej i zmniejszania ryzyka dla naszych żołnierzy ”- powiedział ppłk Martijn Hadicke, dowódca jednostki robotów i systemów autonomicznych.

Estońskie Siły Obronne (EDF) używały THeMIS przez 12 miesięcy w Mali podczas operacji Barkhane. Różne jednostki EDF mają bezpośrednie doświadczenia z tymi pojazdami z kilku manewrów wojskowych.

