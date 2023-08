Gruzin i Ukrainiec współdziałali przy kradzieżach. Jeden kradł, drugi z zakazem prowadzenia pojazdów robił za kierowcę

Płońscy policjanci zatrzymali Gruzina i Ukraińca. Cudzoziemcy współpracowali przy kradzieżach sklepowych, a ich łupem padały artykuły higieniczne i maszynki do golenia. Starszy z mężczyzn został ujęty na gorącym uczynku przez pracownika ochrony. Obaj usłyszeli zarzuty.

W poniedziałek płońscy policjanci zostali wezwani do jednego z supermarketów na terenie miasta, gdzie pracownik ochrony ujął sprawcę kradzieży. “Łupem 52-letniego obywatela Gruzji padło 5 opakowań kremu do protez. Obsługa sklepu poinformowała policjantów, że ten sam mężczyzna chwilę wcześniej ukradł 5 past do mycia zębów i 11 maszynek do golenia w innym sklepie tej samej sieci” – podaje policja.

Jak podkreślono, policjanci w czasie doprowadzania zatrzymanego do radiowozu zwrócili uwagę na mężczyznę siedzącego w zaparkowanej niedaleko skodzie, który na ich widok wyraźnie się zdenerwował i unikał kontaktu wzrokowego. Podejrzewali, że może on znać sprawcę kradzieży.

Przeczytaj: Przemytnicy nielegalnych imigrantów. SG: Dominują Ukraińcy i Gruzini

“W czasie legitymowania okazało się, że siedzący za kierownicą auta mężczyzna, to 34-letni obywatel Ukrainy. W jego pojeździe mundurowi znaleźli foliową torbę ze skradzionymi wcześniej artykułami. Mężczyzna twierdził, że to torba jego kolegi, a on woził go od sklepu do sklepu. W czasie sprawdzenia 34-latka w policyjnych systemach okazało się, że ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych” – czytamy.

52-letni Gruzin usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Jego koledze, 34-letniemu Ukraińcowi przedstawiono zarzut niestosowania się do zakazu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu. Czyn ten zagrożony jest karą taką samą karą – 5 lat więzienia.

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która w lipcu znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

Zobacz także: Coraz więcej cudzoziemców w polskich więzieniach i aresztach. Najwięcej Ukraińców i Gruzinów

mazowiecka.policja.gov.pl / Kresy.pl